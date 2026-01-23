關稅警報解除+外資回頭！新台幣收31.578元 創一週高點

新台幣收31.578元、升3.2分，連續兩日收紅，周線再度翻黑。廖瑞祥攝



美國總統川普撤回對歐洲盟國的關稅威脅，加上最新經濟數據支撐，美股連日收紅，台股續揚逾200點，帶動新台幣續揚，外資大舉匯入下，匯價一早就升破31.6字頭，盤中奔向31.5整數關卡，進出口商有實質拋補，在買賣力道較為均衡下，央行僅在尾盤進行調節，終場收在31.578元、升3.2分，連續兩日收紅，周線再度翻黑，累計本週貶值0.6分。

川普日前表示，就格陵蘭相關議題與北約達成初步共識，將不再對歐洲8國推動關稅措施，而美國商務部經濟分析局（BEA）公布最新數據，去年10月與11月個人消費支出連續穩健成長，顯示消費仍持續支撐經濟擴張，通膨維持溫和，並未顯現關稅推升物價。美股四大指數續揚，美元指數再度下滑，主要亞幣彈升。

廣告 廣告

台股受到激勵，今天一度挑戰3萬2000點，三大法人加碼買超，儘管漲幅收斂，仍上漲215.43點，新台幣匯率一早以31.59元開出，外資操作雙向、偏匯入，推升匯價往31.5元整數關卡邁進，進口商進場買美元、出口商也有部分拋匯，盤中最高觸及31.535元，央行僅出手調節尾盤，收在31.578元，創下一週以來的新高，總成交值仍有20.105億美元。

匯銀人士表示，台股近期持續挑戰歷史高點，投信連續賣超，外資近日則是轉向買超，只是在匯市操作以匯出為主，使得整體呈現偏貶格局，觀察兩週以來，盤中一度回測31.7元整數關卡，若台股漲多拉回，新台幣恐將走弱，短期在31.5至31.7元間盤整。

另外，人民幣兌美元中間價升破7，日本央行也維持利率維持不變，恐對亞幣帶來波動。根據央行統計，美元指數跌0.38%、歐元升0.38%，主要亞幣全面彈升，星幣漲0.35%、日圓升0.24%、韓元升0.20%，新台幣小漲0.10%，僅人民幣小跌0.03%。

更多太報報導

「TACO 交易」引爆熱錢回頭！新台幣震幅近一角 中止連三跌、續在31.6字頭盤整

川普關稅+熱錢出走！新台幣連三貶 收31.628元、創五日來低點

地緣政治升溫！新台幣拉出連二黑 收31.608元、創四日來新低