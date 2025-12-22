關稅變數未解、景氣仍靠AI續撐！ 中研院估今年成長7.41%、明年3.71%

受 AI 與高速運算等相關應用需求擴張帶動下，台灣出口暢旺並帶動投資動能，相關產業同步受惠，中研院經濟所今（22）日上修今年經濟成長率預測值至 7.41%，較七月預測值 2.93% 大幅上修。並預估明年 3.71%。 圖 : 高雄港務分公司粉專（出口示意圖）

[Newtalk新聞] 下半年來，隨著貿易協商進展及美國關稅政策調整，市場不確定性下降，全球經濟展望較先前正向。台灣受 AI 與高速運算等相關應用需求擴張帶動下，外需暢旺並帶動投資動能，相關產業同步受惠，中研院經濟所今（22）日上修今年經濟成長率預測值至 7.41%，較七月預測值 2.93% 大幅上修。並預估明年 3.71%。

中研院經濟所表示，明年全球貿易仍受美國關稅政策後續效應的影響。然而，台灣的外需與投資在 AI 相關產業擴展下，可望仍獲得支撐。但由於今年基期偏高，預期成長力道將略為緩和。預期明年整體經濟成長率 3.71%。內需與國外淨需求對經濟成長分別貢獻 2.11、1.6 個百分點。

廣告 廣告

民間消費部分，今年前三季受美國關稅與金融市場波動影響，消費信心疲弱，民眾對耐久財的消費趨於保守，實質民間消費僅年增 0.93%，其中汽機車買氣低迷；第四季在節慶催動下有助於消費活絡，預估今年實質民間消費成長率年增 1.35%。展望明年，政府持續推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，有助提升家庭可支配所得；汽機車汰舊換新減稅延長、新購小客車貨物稅減免與關稅談判明朗化，可望帶動車市需求；旅遊補助及跨境旅遊熱絡亦有助消費。但產業景氣不均，仍可能牽制就業與消費信心。預估明年民間消費將溫和成長 2.13%。

民間投資部分，今年由於 AI 需求強勁，帶動供應鏈持續擴充先進製程產能，推升資本設備進口，今年前 11 個月年增 50.54%，其中半導體設備大增 73.14%，帶動前三季實質民間投資年增 14.32%，預估今年的年成長 10.56%。預期明年在 AI 商機帶動下，相關供應鏈投資需求持續穩定成長；此外，政府推動「AI 新十大建設」及軍工產業興起，均有利支撐投資動能。惟受高基期影響，民間投資成長速度將趨於溫和，預估明年實質年增約 1.81%，公共建設投資亦穩定成長。預期今、明兩年全年實質固定資本形成年增率分別為 10.17% 與 2.13%。

對外貿易部分，新興科技相關產品表現穩健，消費性電子需求活絡，帶動電子及資通訊產品出口成長；惟傳統產業受對等關稅衝擊、全球需求放緩及海外同業競爭影響，出口動能下滑。最新數據指出，今年 10、11 月名目出口仍維持逾四成增幅，預估今年實質商品及服務的輸出與輸入分別成長 32.09% 與 29.79%。

明年美國雲端服務供應商（CSP）與 AI 相關硬體建購仍將持續推進，預期我國外貿將維持強勁表現。惟需留意產業景氣分歧情況與美國關稅政策對全球商品需求的遞延影響，且高基期因素使年成長較今年放緩。預期明年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為 8.41%、8.2%。

物價方面，因國際能源價格下跌及新台幣匯率升值等，下半年物價明顯放緩。前 11 月消費者物價指數（CPI）平均年增 1.69%、核心 CPI 年增 1.64%。然而，今年 8 至 11 月，17 項民生物資 CPI 年增率均高於 2%，顯示民生物價仍具一定壓力。生產者物價（PPI）則因大宗物資行情走弱，製造業產品跌價，前 11 個月平均年減 1.79%。預估今年 CPI、PPI 成長率將分別年增 1.67% 與 —1.93%；明年在能源價格維持低檔，且服務類價格漲勢趨緩下，CPI、PPI 成長率分別預估 1.6%、—0.39%。

勞動市場方面，今年前 10 月平均失業率 3.35%，略低於去年同期的 3.39%，顯示就業狀況穩定。然而，受美國對等關稅影響，部分傳統產業無薪假人數仍高，外部環境壓力仍在。預期今、明兩年失業率分別約 3.36%、3.31%。

貨幣供給方面，今年前 11 月 M2 平均年增率為 4.45%，低於去年同期，主要反映金融市場波動、資金進出交易頻繁及放款與投資減緩的影響。考量明年國內經濟穩健，資金動能活絡，預期明年 M2 成長率成長 4.47%。

展望未來，中研院經濟所示警，美國關稅政策的後續發展及主要央行貨幣政策的步調，將牽動全球需求與金融市場；而中國經濟成長動能放緩及生產過剩的低價產品外銷，其外溢效仍將干擾區域貿易與台灣傳產出口；地緣政治與氣候風險亦增加經濟成長不確定性。台灣雖受半導體及科技產業帶動出口與投資，但產業高度集中與景氣分化現象，將影響經濟與勞動市場的潛在韌性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

緯創加碼AI 董事會通過重大資本支出計畫

傳美光找上門談合作 力積電股價漲停站上40元、爆量45萬張