關稅變數未解、AI支撐景氣 中研院看2026年經濟成長3.71%

中央研究院經濟研究所今天(22日)公布最新經濟成長率預測，今年在AI與高速運算等相關應用需求擴張帶動下預估為7.41%，明年成長力道將略轉為緩和，但AI仍有支撐力道，預估成長率為3.71%。

中研院經濟所指出，2025年下半年隨著貿易協商進展及美國關稅政策調整，市場不確定性下降，全球經濟展望較先前更趨正向，尤其台灣受AI與高速運算等相關應用需求擴張帶動下，外需暢旺並帶動投資動能，預估2025全年經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點。

展望2026年，中研院經濟所認為，全球貿易仍將受到美國關稅政策後續效應的影響，但AI相關產業的擴展仍可支撐台灣外需與投資，但在2025年高基期效應下，預期成長力道將略轉為緩和，預估2026年經濟成長率為3.71%。

中研院經濟所合聘研究員林常青指出，世界半導體貿易統計顯示，2025年半導體需求成長約22.62％，但明年需求會來得更高，顯然AI會持續拉動經濟；他也形容，明年經濟將是「雲開未盡，月色已現」。他說：『(原音)就如同我們這一次的標題，雲開未盡，月色已現，月色已現主要是在講說我們今年的經濟成長是相當的亮麗，明年也將持續延續，但是這個雲開未盡，事實上我們還是有一些不確定性在那個地方，我相信不管是政府或者是產業端，事實上我們都還是希望把關鍵的產業把他留在台灣，那怎麼樣去跟其他國家，主要是美國、或是其他的國家來進行分工，就是之後我們在整個談判裡面要繼續努力的方向。』

中研院經濟所也指出，2026年民間消費將溫和成長，預估實質成長率為2.13%；民間投資成長速度則受高基期影響，將趨於溫和；出口方面，明年美國雲端服務供應商與AI相關硬體建構仍將持續推進，預期外貿將維持強勁表現。

不過，中研院經濟所也強調，明年仍要關注美國關稅政策的後續發展、主要央行貨幣政策的調整步調、中國大陸經濟成長動能放緩以及生產過剩的低價產品外銷等議題，尤其台灣經濟雖受半導體及科技產業帶動出口與投資，但產業高度集中與景氣分化現象，將影響經濟與勞動市場的潛在韌性。(編輯：鍾錦隆)