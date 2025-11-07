關稅變「退稅」？美貿易代表：川普恐需退回1000億美元

國際中心／彭淇昀報導

美國貿易代表傑米森．格里爾（Jamieson Greer）警告，若法院最終駁回川普政府的立場，聯邦政府恐須退還超過1000億美元（約新台幣3兆多元）的關稅，掀起史上罕見的「關稅退款潮」。

美國貿易代表格里爾警告，若法院最終駁回川普政府的立場，聯邦政府恐須退還超過1000億美元（約新台幣3兆多元）的關稅。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國最高法院日前就川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵「對等關稅」的合法性舉行口頭辯論。格里爾6日接受《福斯新聞》專訪指出，最高法院前一天針對川普以IEEPA為依據、向包括南韓在內的貿易夥伴徵收關稅舉行辯論，部分保守派與自由派大法官皆對川普的課稅權主張表達質疑，顯示裁決結果恐對政府不利。

格里爾透露，昨天討論的那些對等關稅…我沒有精確數字，但金額超過1000億美元，我想應該少於2000億美元左右。格里爾強調，若法院裁定不利政府，聯邦政府將必須擬定退款時程，並釐清哪些企業或原告有資格領回款項。

在法院辯論過程中，川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）特別點出退款問題，並直言若政府必須退回這筆鉅額款項，「將會是一團混亂」。

另外，根據《CNN》引述美國海關及邊境保護局（CBP）數據，截至9月23日，美國企業已為IEEPA關稅支付近900億美元。先前聯邦上訴法院在8月下旬也曾裁定，IEEPA並未授權川普徵收全面性關稅，進一步動搖政策基礎。

川普執政期間將關稅視為經濟政策核心，目標在於減少美國貿易逆差、提升聯邦收入、吸引外資並刺激國內製造業發展，他更將長期貿易逆差視為「國家緊急狀態」。

