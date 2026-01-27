關稅變25%急了？李在明批：國會效率太低

▲韓國總統李在明27日在青瓦台主持國務會議時，直言國會立法速度太慢，許多政策難以推行。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間26日在社群平台發文，指控韓國國會未完成落實美韓貿易協議所需的法律程序，故將針對韓國汽車、木材、製藥以及其他對等關稅項目，調高稅率至25%。韓國總統李在明今（27日）在青瓦台主持國務會議時，直言國會立法速度太慢，政策難以推行，很難做事。

根據《韓聯社》 報導，雖然李在明是在與國稅廳廳長林光鉉討論如何追討逃稅時，抱怨國會立法速度太慢，但現任政府上任已快滿8個月，針對政府基本政策方針的立法率只有20%，要求「現在就開始行動」，別讓滯留在國會的數百件法案繼續拖延，應採取非常措施，畢竟行政最重要的是速度。

青瓦台發言人姜由楨則透過書面報告表示，將向華府轉達履行美韓貿易協議的意志並冷靜應對，總統秘書室政策室長金容範27日主持高級別緊急會議時，也特意檢視美韓戰略投資管理特別法案的處理進度。

與此同時，韓國各相關政府部門高層，如正在加拿大訪問的產業通商資源部部長金正寬，將在結束加國行程後就轉往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討；韓國貿易代表呂翰九近日也會造訪美國，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Lee Greer）磋商。

原文連結：李대통령 "국회 입법 속도 너무 느려…일을 할 수가 없다"

