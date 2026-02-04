關稅貿易協定何時確定？ 經濟部：最後程序討論中

金屬原料加溫到高熱後，利用自動化機械、鍛造成精密性零組件，台灣金屬加工產業受到世界肯定，不過自2025年4月份對等關稅席捲後產業前景不明，傳統產業景氣轉冷，也讓不少業者叫苦。

日大興機械廠有限公司總經理藍彬表示，「這一段時間有差滿多的，就是從之前到現在差了差不多3到4成有。」

像是這間位在桃園的機械廠生產獨特的金屬棧板，但也不諱言疫情後統計至今，訂單幾乎腰斬。如今對等關稅談判結果降為15%、產業轉型、升級成為競爭力關鍵，經濟部透過韌性特別預算，推動特定工廠研發轉型支持個案補助，已經有6家業者受惠。

雋業有限公司副總經理何家正提到，「高精度還有高品質的表現，傳統研磨機已經沒有辦法協助我們達到這樣子的精度了，所以這一次幸好有這樣子的補助案，讓我們可以購買到像來自於台灣高精度的研磨機台。」

不過，近期因為韓國國會遲遲未通過與美國談定的貿易協定，美國總統川普（Donald Trump）揚言再調升對韓關稅。韓國官員赴美交涉後，週二再透露，美方已經準備正式公告上調對韓關稅，疑似協調未果。

外界也擔心，台美談好的關稅，是否能何時正式簽定，另外還有農產品與美製車，是否因此走向開放？

經濟部貿易署副署長胡啟娟回應，「因為目前都在最後的一個程序之中，還在跟美方討論，所以我想這個部分，是不是等談判團隊來公布。」

外界也關注，232條款相關產品至今尚未有相關數字出爐，貿易代表署則強調，目前台美對等貿易協定的簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。

