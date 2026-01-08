關稅賺飽飽！川普宣示調漲國防預算逾50% 砸1.5兆美元打造「夢幻軍隊」

美國總統川普證實，美國在新一年度，還要再增加國防經費預算，預計將來到1.5兆美元，創下歷史新高。

外電報導，美國總統川普要求大幅提高美國2027年度的國防預算，幅度超過50%，來到1.5兆美元，創下歷史新高。他表示這項史無前例的國防預算增幅，將由去年開徵關稅帶來的收入支應。（葉柏毅報導）

川普在自家社群網站「真實社群」發文，增加國防預算，將讓美國得以建立長期以來應得的「夢幻軍隊」。更重要的是，無論面對任何敵人，這支強大的「夢幻軍隊」，都能確保美國的安全與穩固。川普並表示，關稅帶來的「巨額收入」，不僅能夠支應大幅增加的國防預算，還能夠償還公債，並且提供「實質紅利，給中等收入的愛國者」。

在川普的計畫中，這項國防預算調漲計畫，將創下美國軍事支出歷來最大增幅。在2026財政年度，美國的國防支出，是9010億美元。據美國非營利組織「皮特森基金會」統計，美國目前的國防支出，已經超過排名在後九個國家的總和。

不過，川普的提升國防預算計畫，仍然需要獲得國會批准。但川普表示，他對於獲得國會支持，很有信心，因此這是在與聯邦參眾議員、各部會首長，及其他政治代表，進行「長期且艱難的協商」之後，所做的決定。