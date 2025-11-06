關稅遭質疑！川普警告：敗訴將是毀滅性影響

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國最高法院5日針對總統川普（Donald Trump）大規模徵收關稅的合法性展開口頭辯論，除了自由派大法官以外，多名保守派大法官亦對關稅合法性表示質疑，最高法院支持川普關稅的可能性降低。對此，川普回應，若敗訴對美國將是毀滅性的打擊，整個世界都會陷入蕭條。

據美媒《新聞週刊》報導，對於川普關稅合法性問題，福新新聞主持人拜爾（Bret Baier）專訪川普時，提到「一些最高法院大法官在聽證中顯得過於懷疑」，川普回應，「我必須說，如果我們輸了，對我們國家來說將是毀滅性的。這是我們國家歷史上最重要的案件之一」。

廣告 廣告

川普解釋，徵收關稅在某種程度上關乎國家安全，向中國國家主席習近平對美國提出稀土攻擊，「我向他徵收了關稅……在你們已經繳納的其他關稅基礎上，又加收了100%的關稅。然後他10分鐘後就給我打了電話，我們達成了協議」。

川普直言，「如果我不徵收關稅，整個世界都會陷入經濟蕭條。我這樣做是為了全世界。如果我不立即對中國徵收100%的關稅，因為磁鐵是一種特殊的稀土，我們的產業全都會關門」。

《新聞週刊》報導，此案可能決定川普能否依據《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）單方面徵收大規模關稅，這項裁決可能會重塑國會和白宮之間的權力平衡，並對全球經濟產生萬億美元的影響。

若川普政府敗訴，後果可能十分複雜，美國財政部已根據這項備受爭議的政策徵收了近900億美元（約新台幣2.8兆元）的關稅，這些稅款可能需要退還。最高法院的裁決預計在未來幾個月內出爐。

口頭辯論期間，幾位保守派大法官與自由派大法官都質疑1977年的《國際緊急經濟權力法》是否賦予總統近乎無限的權力來設定和調整進口關稅。連川普任命的大法官都警告，這可能削弱國會在稅收和貿易方面的權力。

政府代表則辯稱，關稅旨在糾正不公平貿易行為，而非增加財政收入，任何徵收的收入都是「附帶的」。不過川普馬上就說關稅會為美國帶來數千億美元的收入，有助於削減赤字。

川普政府也指出對外貿易是川普外交政策的核心，而法院歷來都會尊重行政部門的決定。大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）同意這一立場，「你們這是在強迫總統應對緊急情況，同時剝奪了他一系列的應對工具」。但首席大法官羅伯茨（John Roberts）認為，賦予總統在可能影響國內消費者的事務上不受制約的權力並不妥。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普傳當面籲習近平「釋放黎智英」矢板明夫讚：令人刮目相看

川普爆「川習會」奇景！胡采蘋：習近平真的很會黑色幽默

最高法院辯論！川普關稅合法性存疑 美股聞訊反彈、道瓊漲225點