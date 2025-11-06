關稅都是外國出？川普改口認美國人也有負擔

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的關稅花更多錢購買商品。但他仍堅稱，整體而言，關稅政策對美國人有利。

川普長期主張，正是這些關稅讓外國把錢送進美國國庫，但經濟學家認為，關稅最終是由商品的消費者所承擔。

美國最高法院大法官昨天對川普關稅的合法性表示疑慮。川普曾警告，如果裁決剝奪他設定關稅的權力，將是一場災難。他今天表示，如果法院做出不利裁決，政府將需要某種「B計畫」。

川普在橢圓辦公室與記者交流時，有記者提到，首席大法官羅伯茲（John Roberts）先前指出，關稅實際上是由美國人支付的稅。

當被問到是否認同美國人有在支付關稅時，川普說：「不，我不認同。我認為他們可能付了一點，但從整體來看，美國人獲益巨大。」

川普數月來一再強調，他認為是其他國家在支付關稅。他已對來自中國、加拿大、歐盟及世界其他地區的進口商品徵收關稅。（編譯：鄭詩韻）1141107