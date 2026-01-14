關稅重塑全球航運版圖 2025美中貿易降溫

根據英國航運相關網站表示，受關稅政策持續影響，美中雙邊貿易於二○二五年出現近年來最明顯的萎縮。據供應鏈數據平台project44近日發布最新報告顯示，美國自中國進口金額二○二五年較前一年大減二十八％，對中國出口也下滑三十八％，顯示全球供應鏈正出現結構性重組，而非短期波動。

報告指出，隨著美中貿易量下探，東南亞國家快速承接市場比率，成為供應鏈轉移的主要受益者。其中，印尼對美出口年增幅高達三十四％，表現最為亮眼；泰國亦成長二十八％，顯示企業加速分散採購來源，以降低關稅與地緣政治風險。

儘管全年表現低迷，美中貿易關係在年底出現些許回穩跡象。美國對中國出口於去年第四季呈現改善，十一月年減幅度收斂至廿三％，十二月更轉為年增十三％，成為二○二五年首次出現正成長的單月數據。不過，美國自中國進口仍持續疲弱，截至去年底仍年減三十四％，尚未見明顯復甦。

航運市場也逐步適應新的貿易常態，去年十二月全球貨櫃航線空班數降至六十二班，較四月的一百三十一班減少超過五成，顯示航商已下調運力，以因應較低的貿易需求。

不過，政策不確定性仍為市場帶來變數。美國最高法院預計，最遲於今年六月就緊急經濟權力法相關關稅合法性作出裁決，最快可能於近日出爐，結果恐牽動後續關稅政策與是否退稅等敏感議題。另，美國總統川普日前於社群媒體表示，將對所有與伊朗進行貿易的國家課徵二十五％關稅，若付諸實施，恐波及中國，並為甫於去年十一月達成的美中貿易降溫共識再添變數。

展望後市，美國主要港口貨櫃進口量預期至少至春季前仍將低於去年同期。全美零售聯合會指出，農曆年節前或有短暫補貨潮，但整體仍難擺脫淡季格局。專家認為，隨著各國更重視保護本國產業與調整貿易失衡，全球自由貿易與航運格局正進入新的調整期。