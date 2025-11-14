關稅鉅額投資何解？李淳指「殺台積電取卵」不利美國：台灣模式有個祕方

台灣現行對等關稅為「20%＋N」，但近日美國媒體《Politico》揭露，在關稅談判方面，美方要求台灣投資金額「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，但行政院強調，傳聞不會影響談判進程，而「台灣模式」也無法與日韓協定直接類比。由前總統蔡英文創辦的小英教育基金會旗下的「想想論壇」今（14）日刊出前駐歐盟代表李淳以「半導體供應鏈革命性轉變，發揮『台灣模式』最難複製秘方 確保競爭力」為題的評論，點出​台灣代工模式長期持續被各國複製，但台灣並未被後浪擊敗，反而發展成進階版模式，面對如今革命性的變局，台灣要做的事站在成功歷史經驗基礎上，繼續讓「台灣模式」進化發功，以實力保護台灣。

就關稅談判上，李淳表示，川普政府對台灣的投資期待自然是以半導體及電子供應鏈為重心，台灣政府為此提出「台灣模式」作為投資美國的核心指引，各界有不同解讀，反對者認為如此會掏空台灣、動搖神山，但由台灣經濟發展來看，如今全球供應鏈進入巨變，電子半導體供應鏈向美國移動，不是掏空更不是拔神山，而是台灣模式下維繫競爭力、鞏固供應鏈地位的必經之路。他進一步說，台灣模式可分為兩個階段，一個關鍵就是60年前搭上全球供應鏈興起的首航，帶領經濟起飛，當時歐美企業分割產品製程，擁有高素質低工資人力的台灣，加之加工出口區、科學園區等政策配套吸引投資，緊跟著全球供應鏈興起，成為全球最重要的專業代工基地。

李淳在投書中談及台灣模式的難複製性。（資料照，顏麟宇攝）

李淳說，隨著資本累積、科技進步與研發能力提升，代工的項目從成衣鞋類、運動器材、收音機電視等消費性產品，邁入高階的電腦電子及半導體，代工的含金量不斷提高，但60年來以全球專業代工做為核心的模式並未改變，這就是最廣義的「台灣模式」。事實上，這樣的模式一直被各國複製，想變成中國模式、越南模式等，但神奇的是，台灣沒有被這些後浪擊敗，反而發展出第二個更特別的「台灣模式」，也就是代工生產的科技門檻不斷提高，以及「台灣接單、海外生產模式」，後者反映出台灣超強彈性及韌性，更是供應鏈的吸星大法，若沒有第二種台灣模式，台灣過去20年的全球供應鏈地位，很可能會大量的被中國、東南亞甚至墨西哥所取代。

錢砸不出來的實力： 台灣模式的祕方是信任

李淳特別點出，無論何種台灣模式，有個秘密配方最難複製，因為代工等於服務多家彼此競爭的客戶，台灣企業要維持供應鏈地位，除了技術管理，還有一個用錢砸不出來的實力，也就是客戶的信任，當中最重要的是「配合度」，近10年來台灣配合整體供應鏈發展，而供應鏈的跨國搬遷，更是彈性及配合度的最高展現。經濟部調查顯示，過去10年台灣企業採取「海外生產」最主要的原因，並非成本考量。李淳提醒，「台灣模式」是成功方程式，但並非就能高枕無憂，切記「維護信任關係」的祕方，美國總統川普（Donald Trump）從第一任期開始，就積極引導、特別是高科技與高階半導體生產回流美國，不只是台積電，三星、輝達都在加速搬遷流向美國的速度，供應鏈革命性轉變在美中戰略競爭中已無法逆轉，台灣不能再停止緬懷過去。

李淳指出，從台灣模式的成功秘方來看，護國神山不只是因為高科技供應鏈重鎮這種地理上的意義，更是來自於在全球供應鏈中的關鍵地位，發揮台灣模式，維繫信任關係，配合供應鏈的時代轉折赴美投資，才是確保供應鏈地位，以實力繼續墊高神山的方式，此外也能確保自身如60年前一樣搭上全球人工智慧（AI）的首航機遇。他坦言，小國沒有悲觀的權利，但也不只有悲觀沮喪；美國若要台積電大舉赴美，將是「殺雞取卵」，不利台積電，也將影響自身在與中國的競爭中勝出，機率不高，最可能的作法是重心在台灣，但局部改變在美國生產的配比，對台灣的負面影響自然就降低。文末，他也提醒，台灣內部還有一個重要任務，就是在高科技產業以外，如何協助傳統產業維持競爭力。

