關稅降壓助攻出口命脈！商總：政府建置綠色通道 助中小企業布局美國

針對台美關稅談判結果降至15%，商總理事長許舒博今（1/16）日表示，政府成功爭取到「最惠國待遇」，讓台灣與日、韓、歐盟站在公平競爭的軌道上，不僅有利於高科技產業，能實質帶動工具機、水五金、自行車等傳統與民生產業的復甦，建議政府應設置「專責部門單一窗口」與美方對接，並為中小企業打造「綠色通道」以降低佈局門檻，也呼籲金管單位協助金融業擴大美國佈局，成為台商海外發展的堅實後盾。

美國商務部宣布台美達成貿易協議，台灣商品關稅從20%降至15%，晶片及科技業承諾至少投資2500億美元赴美建廠，政府提供2500億美元信貸擔保。商總肯定政府談判團隊與美方達成「對等關稅15%」且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，也獲得最惠國待遇，談判成果與日、韓、歐盟等站在同一起跑點，讓我國企業取得公平競爭的機會，預期對水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生產業復甦有正面助益。

在232條款議題上，商總理事長許舒博指出，談判團隊爭取到半導體、半導體衍生品適用最惠國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業，本次關稅談判成果，除電子高科技產業外，其他傳統產業也被涵蓋進去，對我國整體出口環境具實質正面效益。

針對5000億美元投資協議，許舒博強調，目前沒有時間表，仍有時間壓力，既然美方承諾協助我方取得土地、水電及稅務、簽證等資源，建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可有「綠色通道」順利布局。

金融支持方面，許舒博說，過去台灣在美國的金融布局有限，主要集中在中國與東南亞市場，金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業在美國布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣金融機構仍扮演與台商密切往來之關鍵角色，呼籲金管單位能朝此方向積極協助推動。

