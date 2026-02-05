關稅降有助出口至美國 印度：創造新就業機會

（中央社記者李晉緯新德里5日專電）美國總統川普日前宣布印度銷往美國商品的關稅將降到18%，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天表示，這將促進印度對美國的出口，並進一步創造新的就業機會。

川普（Donald Trump）日前在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，美國對印度商品課徵的關稅將降到18%。

在印度外交部於今天舉行的記者會中，賈斯瓦證實，印度製商品若銷往美國，關稅就是川普在社群平台提到的18%。

賈斯瓦表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）2日與川普通了電話，在雙方通話結束後，川普發文表示關稅將調降。

賈斯瓦提到，莫迪對川普決定將關稅降到18%表示感謝，並明確指出，印度製造的產品，如今若出口到美國，關稅將是調降後的18%。

賈斯瓦說：「這樣的協議結果，將讓我們出口到美國的商品大幅增加。」

賈斯瓦進一步表示，這將有助印度勞力密集產業成長，並創造大量新的就業機會，增進（印度）民眾的進步與繁榮。

印度賣到美國的商品，一度面臨50%的高關稅，美國先是在2025年4月祭出對等關稅措施，當時印度商品被課徵25%的對等關稅，美方同年8月再以印度持續購買俄羅斯石油，等於變相資助俄國總統普丁（Vladimir Putin）繼續打俄烏戰爭，對印度產品再加25%的懲罰性關稅。

印度與美國貿易協議的具體內容，目前尚未明朗，但印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）表示，印度與美國將於未來幾天內發表聯合聲明，並稱雙方相關的貿易協議將於3月中簽署。

另外，戈雅昨天赴議會報告時提到，印度與美國的貿易協議，將促進印度製造業和設計產業的發展，並為發展緩慢的中小微型企業提供機會。（編輯：陳慧萍）1150205