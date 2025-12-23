關稅降溫、出口強勁 廠商下半年營運展望優於預期

中華經濟研究院今天(23日)發布「台灣採購經理人營運展望半年報」，顯示無論製造業或非製造業廠商對2025年下半年景氣的看法皆較原先預期明顯回升。學者認為這顯示先前對關稅與政策不確定性的憂慮，而實際衝擊未如年初所擔心般嚴重。

中經院院長連賢明接受媒體聯訪時表示，調查顯示製造業廠商在今年上半年原本普遍預期關稅可能帶來負面影響，但隨著下半年情勢發展，相關衝擊未全面發生，帶動廠商對未來景氣信心回溫；非製造業也呈現相同趨勢，下半年營運展望優於原先預期。

調查指出，製造業最關注的議題依序為匯率波動，川普政策、國際能源及原物料價格；非製造業則高度關注缺工與薪資上升問題。

本次調查也深入詢問廠商對AI的看法，結果顯示實際採用AI並已對製造流程產生助益的廠商比例，較去年呈現「微幅上升」。連賢明指出，這反映AI製造仍存在較高進入門檻，但多數廠商並不認為AI是泡沫，而是認為未來將在提升整體生產力上扮演關鍵角色。

針對AI基礎建設中的資料中心或算力是否出現過熱現象，調查結果顯示，約5成廠商認為「沒有問題」，約四分之一認為「有過熱疑慮」，另有1成多表示「難以判斷」。值得注意的是，認為AI可能過熱的比例主要集中在科技與半導體等受惠產業。連賢明解讀這應該是出口動能太強勁，「科技廠商接單接到有點嚇到」。他說：『(原音)我們整個外銷的出口，在上半年的時候，單月差不多是400億左右；後面到了下半年的時候，其實就往上提升到500億；到了11月的時候，事實上到600億美金，這個就可以反映出來出口非常的暢旺，我想廠商、特別是科技廠商也接單接到有點嚇到。』

他進一步指出，今年台灣經濟成長率達7%以上，其中約5個百分點可歸因於AI相關需求帶動。主計總處目前預估明年GDP成長率為3.5%，但多數預測機構認為台灣明年經濟成長率有機會站上4%，且是在今年高基期之上持續成長，顯示國際機構對台灣科技產業前景仍抱持高度樂觀。

不過，連賢明也提醒明年仍須留意關稅政策與產業分化加劇等不確定因素，尤其美國政治與經濟政策走向，將持續牽動全球景氣與台灣出口表現。(編輯：宋皖媛)