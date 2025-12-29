關稅降至零也難撼國產車？專家曝：養護費用與銷售讓利是關鍵優勢

美系廠牌睽違15年回歸台灣市場。（圖／TVBS）

睽違15年，美國正統越野車品牌Jeep強勢回歸台灣市場，代表自由探險熱情的品牌重新進軍台灣汽車市場。此時正值台美關稅談判之際，車商看準台灣消費者對於獨特品牌的追求以及適合台灣市場的動力需求，決定重返台灣。然而，國產車與進口車之間的競爭態勢也因關稅政策變化而受到影響。專家分析指出，儘管進口車市場蓬勃發展，國產車仍有其優勢，特別是在養護費用及銷售讓利空間方面，而台灣的車用電子零件產業也在國際供應鏈中展現實力。

廣告 廣告

美系廠牌睽違15年回歸台灣市場。（圖／TVBS）

美國正統越野車品牌Jeep在睽違15年後強勢回歸台灣市場，宣布品牌正式重返台灣。這個代表自由探險熱情的品牌選擇在此時進入台灣，引起外界好奇其背後策略。車商聯合執行董事吳睿弘表示，他們趁著台美關稅談判的時機重新評估Jeep品牌是否適合回到台灣。經過評估，他們發現Jeep現在的引擎排氣量並不大，大約只有2000cc左右，非常符合台灣主流市場的動力需求。

吳睿弘進一步解釋，台灣汽車市場現在已進入分眾化階段，年輕世代消費者不想開父母曾經開過的車款，而是追求別人沒有開過的品牌車輛。他們正是看準了這樣的市場機會。吳睿弘認為，即使美國進口車的關稅降到最低，甚至降到零，也很難對國產車的價格帶產生實質影響。

車商認為現在正是回歸時機，但是價格還是有市場區隔。（圖／TVBS）

儘管Jeep新車要到明年才能交車，但如果撇除關稅因素，其價格競爭力十足。進口車市場在2025年中因美國關稅政策影響，導致消費者大幅縮減購車意願，不願成為「冤大頭」而暫緩購車。然而，就在今年，美系及義大利車品牌紛紛回歸台灣，準備長期深耕這個市場，雖然在價格上仍有一定的市場區隔。

2025年11月台灣國產車銷售約18361輛，進口車市場則達到18124輛的掛牌數，與去年同期相比仍有衰退。若關稅問題持續發展，國產車受到的衝擊可能會更為嚴重。對此，經濟部表示需要輔導國產車進行轉型，朝電動車方向發展。雖然台灣從過去到現在都沒有自己的造車工業，但隨著半導體技術不斷精進，相關汽車零件的供應鏈已在國際上嶄露頭角。

車用相機模組近來大舉運用到各種車型上。（圖／TVBS）

台灣車用電子零件的年產值高達5000億元。現在汽車配備了許多輔助駕駛系統，經濟部認為，如果車用相機模組能廣泛應用於更多國產車上，將能大幅提升國產車的自製率。這些小小的鏡頭模組搭配AI系統，可用於公車車門防夾、大型車輛環景系統，以及無人車用載具等多種應用。

經濟部強調，不能只等待關稅談判結果，而是必須轉型開發更多商機。車用相機模組業者協理曾怡舜表示，政府正在推動電動巴士，這需要龐大的ADAS（先進駕駛輔助系統）。他們已在這方面投入大量資源，並已開始向歐洲和美國出口這類系統產品。隨著車用ADAS話題升溫，加上邊緣運算能力提升，無人載具和機器人市場持續蓬勃發展。曾怡舜進一步解釋，許多客戶開始開發戶外移動載具或機器人，其使用環境與車輛相似。這顯示車用相機模組技術有更廣泛的應用前景。

然而，國產車面臨的危機不僅來自關稅變化，還包括消費者偏好的轉變。隨著Jeep和愛快羅密歐等品牌重返台灣，消費者有了更多元的選擇。加上各種促銷活動和優惠，許多消費者轉向購買進口車。不過，消費者在購買時雖然可能享有價格優惠，但後續的保養維修成本也必須納入考量。

汽車媒體創辦人蔡至兼認為，國產車不會因此式微，主要原因是國產車的養護費用較低，且在銷售上有較大的讓利空間，往往比進口車更多。他觀察到近年台灣市場的消費形態有所改變，消費者逐漸回歸基本面，購車主要考慮代步和便利性。

進口車與國產車保養成本相比較。（圖／AI）

一般而言，國產車的零件和規格都是台灣製造，保養一次大約2000至3000元就能完成。相比之下，進口車的保養費用可能高達8000至10000元。更不用說維修零件全部需要原廠進口，累積的金額相當可觀，這是消費者需要認真考慮的因素。

儘管在關稅戰下國產車看似處境艱難，但台灣汽車市場仍有機會奮力一搏，尋找新的發展方向。

更多 TVBS 報導

11月國產車銷量TOP10！台灣神車封王：省油耐操沒對手

Jeep回歸！新車12月上市 台中旗艦中心展「黑布神秘車款」

中國加長版Corolla亮相！升級配備一次看 超殺售價53萬起

防國安風險 美FCC限制進口中國大疆等外國無人機

