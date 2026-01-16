關稅降至15％！吳靜怡：「投資換關稅」避貿易壁壘 川普反擊中國供應鏈 選擇了台灣！

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台美簽署投資合作備忘錄（MOU）。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。對此，政治評論員吳靜怡今（16）日表示，「投資換關稅」的模式，讓台灣避免了貿易壁壘，這是川普政府對中國供應鏈依賴的戰略反擊，「川普選擇了台灣」。

美台貿易協議正式拍板定案，吳靜怡發文表示，美國總統川普再度展現其「美國優先」的貿易策略，這次卻意外將台灣拉入核心盟友圈，台灣不僅獲得對等關稅降至15%的優惠，還能避開疊加稅率，並享有特定領域的232條款豁免，這筆交易看似台灣以2500億美元投資換來關稅減讓，但深入剖析，更是台灣半導體產業從地緣風險轉向戰略紅利的關鍵轉折點。

廣告 廣告

她提及，外媒《金融時報》和路透社指出，這不是台灣的讓步，而是全面升級，台灣正式卡位美國高科技供應鏈核心，換來的不僅是短期經濟紅利，更是未來10年的安全保障。

「15%對等關稅不疊加，獲232優惠！市場吃了定心丸！」，吳靜怡指出，原本美國對台灣進口商品的互惠關稅高達20%，如今降至15%，並與日韓等盟友對齊，這15%稅率不僅不疊加其他關稅，還涵蓋了廣泛品項，包括仿製藥及其成分、飛機部件和某些自然資源，直接適用零關稅。

吳靜怡指出，據美國商務部公告，這是為了鼓勵台灣企業加大對美投資，強化美國本土供應鏈的安全性；台灣方面則承諾由半導體和科技公司直接投資至少2500億美元在美國的晶片、能源和人工智慧生產設施，加上政府提供的2500億美元信貸擔保，這筆「投資換關稅」的模式，讓台灣避免了更嚴苛的貿易壁壘，同時讓美國獲得實質的製造業回流，台灣談判優於日、韓。

更值得一提的是232條款的優惠，吳靜怡強調，美國的232國家安全關稅原本對晶片等關鍵產品課徵25%，但協議明定，只要台灣企業赴美投資建廠，即可排除此稅率，台積電能在美國擴建先進製程工廠而不受額外稅負拖累，這是川普政府針對中國供應鏈依賴的戰略反擊，台灣被選為首要夥伴，堪稱「川普選擇了台灣」的最佳註腳。

「台灣升級！未來十年晶片成為世界戰略資產，台灣安全，產業賺錢！」，吳靜怡直言，台灣從「風險資產」轉為「戰略紅利」，晶片已成國家安全的關鍵資產，台灣不僅避開了潛在的貿易戰火，還換來美國的保護傘，不僅是數字上的勝利，更是台灣外交與經濟的里程碑；當晶片成為戰略資產，台灣不再是棋子，而是棋手，這次台美協議，台灣換到的不是一時的關稅優惠，而是未來十年的位置、信任與安全感。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅拍板15%外加投資信保各2500億！中經院連賢明4點分析 重點一次看

美對台關稅降至15％！川普2025掀起風暴 談判時間軸一次看