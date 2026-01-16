關稅降至15% 專家估新台幣可能升到30.8元

▲台灣對等關稅降至15%，市場也關注對新台幣影響，外匯專家認為有升值壓力，但也有貶值壓力，預估新台幣有機會升到30.8元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台美達成貿易談判，對等關稅從原本暫行20%將降至15%，市場也關注對新台幣匯率的影響，對此，外匯專家今（16）日預估，對等關稅調降大5%，新台幣會有升值5%壓力，加上台灣央行與美國財政部達共識，央行干預匯市金額等資料由每半年改每季發布，但台灣也承諾企業將對美投資2500億美元，加上對美國的國防採購支出，新台幣升幅會受到壓抑，預估新台幣今年高點見30.8元，低點31.8元。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，近來新台幣貶值，除了因日圓、韓元都在貶，也為關稅調降預留了升值空間，不過，這次與去年5月新台幣暴升的情況不同，那時正值台美談判，台灣釋出善意，讓新台幣快速升值，但現在台美關稅談判底定，央行應該不會讓新台幣一口氣升完。

不過，由於台灣也承諾企業將對美投資2500億美元，加上對國防採購出支金額龐大，新台幣升幅會受到壓抑，但也不至於大幅貶值，主要美國已成台灣最大出口國，對美貿易順差也持續擴大，加上還有美國緊盯著。

央行與美國財政部去年已發出匯率聯合聲明，不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；干預匯市以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預，央行干預匯市金額等資料發布頻率，也由每半年改為每季公布一次，因此，央行也不會讓新台幣大幅貶值。也有匯銀人士預估，今年新台幣合理價位在30.8元至31.8元。

至於近來新台幣貶值，陳有忠分析，主要是日圓、韓元都在貶，尤其日圓兌美元因日本首相高市早苗想解散眾議院，提前改選，要讓自民黨取得過半席次，這樣高市也不會跛腳，進而貫徹高市早苗政策，鴿派貨幣政策及鷹派財政政策，這都會讓日圓趨貶，只是日圓再貶也有限，目前看起來日本政府會守160大關，主要日本通膨仍高，加上日圓貶值會降低日本升息效果。

