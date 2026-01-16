關稅降至15%對齊日韓！工總肯定談判成果 示警匯率調查與結構失衡

中華民國全國工業總會理事長潘俊榮（右）。李政龍攝



台美關稅談判定案，全國工業總會今（1/15）表達高度肯定，認為關稅從32%大幅降至15%，不僅消除疊加最惠國待遇（MFN）疑慮，更讓企業與日、韓對手重回對等競爭起跑點，此次談判將我國產業優勢轉化為戰略籌碼，成功爭取半導體及多項民生工業適用最優惠待遇，有效降低赴美投資的不確定性；不過，在慶祝談判成果之餘，須正視美方未來恐用匯率政策調查，以及供應鏈加速重組下，本土產業鏈結構失衡與中小企業轉型壓力等中長期挑戰。

隨著台美關稅談判拍板，工總表示，對等關稅從原先的32%降低至現在的15%，且不與最惠國待遇（MFN）稅率疊加計算，避免我國出口產業在美國市場面臨明顯不利的待遇，亦有助於縮小與主要競爭國之間的制度性差距，多數製造業者均表達肯定與感謝，相信對整體出口環境具實質正面效益，有助穩定產業界對經貿條件與國際市場的信心。

攸關我國產業結構甚深的232條款議題，工總指出，我談判代表成功爭取半導體及半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項，不僅顯示我國在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場佈局的不確定性。

工總認為，本次談判成果對國內產業具有明確且正面的實質效益，更期盼在既有基礎上，持續透過制度化對話與政策協調，共同因應未來國際經貿環境可能出現的新變化與新挑戰，且隨著關稅條件逐步明朗，未來政府應在後續政策，持續關注產業間承受能力差異，並與產業界保持密切溝通，以確保整體產業發展的穩定與均衡。

工總更提出兩大建議，一是留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險。儘管本次關稅談判取得正面成果，但美國政府近年在經貿政策，已不再僅限於關稅工具，而是同步關注匯率、補貼、產業政策等多元面向，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，相關發展仍值得持續關注，除了持續掌握美國經貿政策整體走向，並提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。

二是關稅調整後，政府須正視供應鏈重組與產業結構失衡問題。關稅條件趨於對等，並不代表所有產業面臨的壓力同步消失，面臨全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化（friend-shoring）與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險。

尤其我國出口結構中，有相當比例集中於中小企業密集、附加價值相對有限的產業領域，若供應鏈調整速度過快，或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。未來政策重點除持續深化國際經貿合作外，也宜同步關注產業鏈完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。

