關稅降至15%+法說驚艷！台股早盤狂飆逾500點衝31339點創史高 台積電刷1735元新天價

台美貿易談判結果已公布，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，台灣企業將自主投資美國2500億美元，以及融資2500億美元的企業授信額度。台積電昨法說會公布最強獲利單季，ADR已率先漲一波，台積電早盤最高飆至1735元新天價，帶動台股今日（1/16）甫開盤即大漲逾500點，最高漲至31339.39點，再度改寫盤中新高紀錄。

台積電昨召開法說會公布第四季獲利狀況，第四季是史上首度跨越1兆元台幣營收、獲利也是首次突破5000億的最強單季，平均每天賺54.97億元，平均每小時賺2.29億元，連毛利率62.3%都是史上最高。

獲利表現帶動台積電ADR上揚，昨盤中最高漲至351.33美元，收盤時漲了4.43%，以341.64美元作收；盤後再小漲0.47%。

權王台積電昨收在1690元，今日早盤跳空以1735元開出，最高漲45元至1735元，再度飆出新天價，漲幅逾2%。

主要權值股漲多跌少，台達電漲逾半根，股價最高衝至1105元創史高，聯發科、富邦金、國泰金、廣達漲逾1%，南亞科漲逾2%，日月光投控、聯電小漲。但鴻海、緯穎小挫；中華電、中信金、智邦於平盤震盪。

