關稅降至15％！蕭美琴：展現不可取代的實力

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判完成，對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。對此，副總統蕭美琴今（16）日表示，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力，而台灣面積雖然不大，但靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量。

對於談判結果，蕭美琴說，這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力；她說，台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至15%且不疊加的共識；此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

蕭美琴指出，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力，她要誠摯感謝行政院副院長鄭麗君的卓越統籌，以及總談判代表楊珍妮所率領的經貿辦團隊，「謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益」。

蕭美琴說，台灣面積雖然不大，但靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量，「謝謝第一線同仁的辛勞，我們會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒」。

