關稅降、不疊加！台美達成四大談判目標 卓榮泰親迎鄭麗君談判團隊返國

台美關稅談判結果出爐，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君完成階段性任務率談判團隊凱旋返國，行政院長卓榮泰今日清晨親自前往桃園國際機場迎接，鄭麗君也感謝卓院長在談判過程中給予最大支持與信任。

總統賴清德在臉書發文表示，「謝謝辛苦的談判團隊，歡迎回家！政府會繼續努力打拚，讓台灣持續前進！」

行政院指出，台美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，全數達成四項談判目標：

1.取得對等關稅15%不疊加稅率

2.獲得美國主要逆差國中最惠國待遇

3.未來232條款半導體及衍生品最惠國待遇

4.與美國商務部簽署台美投資備忘錄（MOU），預計數週後將正式簽署「台美對等貿易協定」

行政院表示，經過此次與美方磋商供應鏈合作，再次證明台灣人的努力、技術與產業，已成為世界關鍵力量，後續談判團隊持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」四大原則，全力完成。

行政院強調，未來政府將全力在台灣持續擴大投資，將產業根基扎得更深、更廣，並支持產業進行有利的國際布局，以更壯大的台灣，自信地走向世界。

