關稅陰影淡化AI動能強 12月製造業景氣燈號亮黃藍燈

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台經院今天公布2025年12月製造業景氣燈號，由於人工智慧（AI）動能續強，美國關稅影響也逐漸淡化，廠商信心回溫，燈號續亮代表景氣低迷的黃藍燈，但信號值升至10個月最高水準。

台經院說明，去年12月製造業景氣信號值走揚，主因是AI及雲端服務等應用商機強勁、美國總統川普的關稅政策影響逐漸淡化，進出口維持雙位數成長；同時，國際科技大廠看好AI發展前景，外銷訂單金額創史上新高，加上股市價量齊揚，均使製造業廠商對當月及未來半年景氣看法更樂觀。

不過產業兩極化趨勢依舊，台經院指出，非AI相關的製造業表現相對溫和甚至仍待復甦，抵銷部分增幅；去年12月製造業景氣信號值12.55分，略為上升，且為2025年3月以來最佳表現，但燈號續為低迷黃藍燈。

觀察細部產業，電子零組件業因AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續暢旺，IC等相關品項拉貨動能強勁，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆呈雙位數成長，產業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈，轉為繁榮紅燈。

電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠AI及雲端運算應用熱絡，伺服器、通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等需求續增，出口及生產指數年增率超過100%，產業景氣燈號續為繁榮紅燈。

至於基本金屬業，靶材、銅箔等產品雖因電子零組件業需求增溫而增產，但鋼胚、熱軋鋼捲板等品項因全球鋼市需求不佳，出口、外銷訂單及生產指數年增率衰退，產業景氣燈號續為衰退藍燈。

台經院指出，觀察去年12月不同產業的燈號消長，藍燈比重明顯下滑，黃藍燈、綠燈均小幅上揚，黃紅燈比重下滑，繁榮的紅燈則顯著成長，由10.03%增加至23.03%；去年12月，代表繁榮及揚升燈號的比重已經超過29%。

展望未來，台經院指出，台美關稅協議底定，稅率調降至15%且不疊加，有助於降低台灣工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業出口美國的成本，也讓台灣取得與日韓等競爭對手公平競爭機會，相較中國及越南等國，更具競爭優勢。

台經院預期，今年國內AI與非AI產業景氣分歧情況將有所改善，但全球經濟面臨多項挑戰，如美國關稅政策後續發展、AI應用與商業模式能否轉化為實質效益，以及中國內需疲軟與生產過剩等問題，都須密切關注。（編輯：林淑媛）1150130