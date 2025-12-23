關稅雷聲大雨點小，大家沒在怕川普了？台灣業者現在最關心這些議題
在美國總統川普主政之下，2025年政經局勢波譎雲詭，原本令人憂心忡忡的關稅政策雷聲大雨點小。根據智庫最新調查，關注「川普貿易政策」的企業比例已經大幅下降，製造業、非製造業最為關心的議題分別是「匯率波動」、「勞動成本與人力資源短缺」。
中華經濟研究院今（23）日公布2025下半年台灣採購經理人營運展望調查顯示，「美國川普總統貿易政策」在2025上半年是製造業與非製造業高度關注的總經議題，但下半年對此議題關注企業比例驟減，製造業從73.0%下降至56.4%，非製造業也從60.0%下降至45.4%。
製造業最關注「匯率波動」
中經院指出，2025下半年台灣製造業最關注議題仍是「匯率波動」，勾選比例為64.7%，但較2025年6月調查結果下降9.2個百分點；「美國川普總統貿易政策」與「國際能源及原物料價格」並列第二，勾選比例為56.4%；「美國經濟走勢」與首次納入調查的「台美貿易談判結果」並列第三，勾選比例為44.4%。
值得注意的是，隨著營運狀況好轉，關注「勞動成本與人力資源短缺」的企業比例由2025上半年的32.4%攀升至43.2%。此外，2025上半年「美國利率貨幣政策」為製造業關注議題的第五名，勾選比例達42.7%，但下半年關注這項議題的企業比例大幅減少，僅剩27.8%業者勾選。
勞動成本與人力資源短缺 重回非製造業關注議題榜首
中經院表示，近年歷次調查顯示「勞動成本與人力資源短缺」多為非製造業經理人關切議題前三名，並自2023年起歷次調查多為非製造業關注的總經議題榜首。
2025上半年，「勞動成本與人力資源短缺」排名一度降至第三位，而且勾選比例僅49.0%，如今隨著營運情勢好轉，「勞動成本與人力資源短缺」再次回到非製造業最關注的總經議題，比例為55.8%。
根據調查，2025下半年非製造業對「匯率波動」、「台美貿易談判結果」與「兩岸關係」的勾選比例分別為42.5%、41.3%與40.4%，分別排序第三、第四與第五。此外，非製造業對「永續發展（ESG）、碳中和與淨零碳排」關注程度2025上半年明顯下降後，下半年仍僅26.7%業者勾選，排名續跌至第九名。
面對匯率波動 企業如何避險？
針對匯率影響與風險因應策略，全體製造業中，68.9%企業回報有採取匯率風險避險機制，採行的策略比率最高為「買賣雙方採本幣交易或多元貨幣（自然避險）」，勾選比例高達52.4%。其次依序為「貨幣保留策略，不立即將美元換回台幣」（43.4%）與「金融商品避險」（36.1%）；18.7%製造業表示有與客戶簽訂「匯率或經濟價格調整合約」。
中經院指出，儘管製造業超過六成有採取匯率風險避險機制，但截至2025下半年，匯率對企業營收影響幅度較2025上半年預期減少。全體製造業有24.5%預估「營業成本」將攀升，平均變化幅度為2.1%，也有24.5%預期「營業收入」將減少，平均變化幅度為-0.9%，與2025上半年預估的6.5%大幅下降。
全體非製造業中，42.1%有採取匯率風險避險機制。截至2025下半年，有13.3%業者預估「營業成本」將攀升，平均增加幅度為2.0%，有10.0%預期「營業收入」將減少，平均變化幅度為-0.3%，比起上半年預估的-2.2%明顯收斂。
