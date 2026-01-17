關稅一敲定「5000億美元」謠言滿天飛！黃重諺示警中國官媒與特定台媒敘事一致

台美關稅協議昨（16日）宣布敲定，稅率與日韓同等為15%不疊加，並提前各國取得232條款最惠國待遇，此外企業也將自主對美投資2500億美元，政府則提供2500億美元的信用擔保額度；不過隨後網路卻出現「對美投資5000億美元」謠言，甚至有台媒與中共外宣帳號「口徑一致」。國安會諮委黃重諺發文質疑，該中國官媒長期發佈攻擊台灣資訊，其認知操作與協力者之間，在敘事安排、洗訊息等等作為上的協同性，代表什麼樣的意義？

今日海峽昨在台美關稅結果出爐後，於臉書發文稱「台美關稅協定拍板！5000億美金投資換關稅15%，5000億美金可以做甚麼？等於275棟台北101、等於重鋪31次台灣高鐵全線。」令人意外的是，該內容與圖文居然與某知名新聞媒體呈現方式別無二致。



對此，黃重諺發文質疑，作為一個訊息作戰的研究，中國官媒認知操作與協力者之間，在敘事安排、洗訊息等等作為上的協同性，代表什麼樣的意義？



黃重諺也補充，「今日海峽」臉書粉專是中國「福建影視廣播集團」的社群帳號，該集團為中共負責對台訊息操作的意識形態機器，長期發佈攻擊台灣資訊。

