關稅＋烏龍檢驗 衝擊吳郭魚養殖

受對美關稅、魚肉進口競爭和高雄烏龍檢驗事件多重衝擊，吳郭魚養殖業正面臨「有魚無市」嚴峻考驗。（本報資料照片）

受對美關稅、魚肉進口和高雄烏龍檢驗等多重衝擊，吳郭魚養殖業正面臨「有魚無市」嚴峻考驗，養殖業者出清魚塭需排隊等2、3個月，存塘魚隻愈養愈大，魚價卻一路跌破成本價。最令業者擔心的是，超大規格魚愈來愈多，「愈大愈賣不掉」，屆時就算美國下單恐還是沒人要，不但造成庫存壓力，3、4月氣溫回暖，高密度魚塭一旦發生病變，恐整池去了了，盼政府出手救產業。

吳郭魚又稱台灣鯛，前2年內、外銷價格好，帶動飼養意願，去年全台放養量多出1成多，不料遇到關稅、進口魚肉競爭，又爆發烏龍檢驗事件，內外夾擊造成產銷失衡。嘉義李姓養殖業者說，池邊價1月初一口氣降3元，現已跌至每台斤25元；外銷條凍價600公克以上23元、300至600公克僅剩14元，但養殖成本每台斤約28到30元，1台斤倒賠3至5元。

廣告 廣告

他無奈地說，收購價跌破成本，為了止血「賠錢也要賣」，偏偏現在賣魚得排隊，且不管外銷、加工冷凍或傳統市場都有一定規格，超過就不收，魚塭大規格魚不斷增加，電費、飼料費支出，已壓得大家喘不過氣。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，這次因外銷受阻、內銷賣不動造成吳郭魚滯銷，受影響數量約占總放養量2成。接下來除要擔心魚池窘迫、密度過高與隱藏疫病風險，沒人要的魚一直養在池裡，時間一久將影響更多養殖戶，再不啟動凍儲計畫，衝擊會再擴大。

李姓漁民說，對美關稅15％，但訂單何時來、何時可以出口都是未知數。陳泓碩也說，貿易商收到訂單後，出貨要好幾個月，屆時就算有訂單，超規魚一樣賣不掉，疾呼政府趕快出手解決大魚問題，先救漁民，後續外銷才有希望。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，漁業署正研議因應計畫，台灣關稅比起大陸等更有競爭力，應該很快能恢復正常外銷量，價格有望回升。