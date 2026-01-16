關稅「白蟻效應」 侵蝕全球貿易

美國總統川普宣布「解放日」以來，企業囤積庫存雖暫緩成本上漲，讓關稅影響迄今仍未完全浮現；然而，川普關稅政策造成貿易不確定性導致全球經濟活動下降，全球供應鏈重組更讓跨國貿易與投資面臨重大挑戰。

川普關稅政策讓貿易陷入不確定性恐重挫全球經貿環境。紐約大學斯特恩商學院經濟學教授福迪解釋，企業「推延重大決策，延後聘僱員工，讓經濟活動下降」，「貿易的不確定性造成的損失，與關稅稅率產生的傷害一樣高」。

路透報導也提到，受美國需求疲軟與川普關稅挫傷工廠訂單的影響，全球主要製造業經濟體至去年十月仍難以復甦。部分製造商抱怨，「關稅不確定性持續對未來定價與成本帶來混亂與不確定性，而對生產設備課徵關稅則難以擴大產能」。

關稅更擾亂全球供應鏈。根據麥肯錫全球研究院報告，美國不斷減少對中國大陸貿易，轉向墨西哥及越南等其他經濟體，歐洲也增加與美國等其他夥伴的貿易，全球貿易版圖正按地緣政治親密度重新畫分。

全球供應鏈去中國大陸化加劇全球供應鏈重組趨勢。南韓央行報告指出，貿易戰讓北京減少對美出口，短期間接促成大陸出口多邊化，中長期則增加「中國製造」對新興市場的影響力。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，對東南亞、非洲及拉美區的出口成長彌補對美貿易衰退，而北京的綠色科技、ＡＩ產品及機器人出口也成長，讓北京與世界其他地區的貿易幾乎不受川普關稅影響。北京宣布去年貿易順差達破紀錄一點一九兆美元，為大陸年度貿易順差首度破億美元。

國際貨幣基金的世界經濟展望寫道，全球經濟體系正「適應新政策並重塑體系」，但整體經濟環境「依舊動盪不安」。

美國哈佛大學教授勞倫斯在時代雜誌撰文，指出川普的關稅政策與要求他國「進貢式」投資，正逐漸滋生對美國的不滿。但這些轉變的過程漫長，代表負面的政經後果短期內不明顯。川普的關稅政策，猶如在木造結構的全球貿易中埋入「白蟻」，不易察覺，但久而久之卻可能令整個體系逐步瓦解。

