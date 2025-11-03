關稅、稀土、芬太尼：白宮公布特習會協議細節
（德國之聲中文網）特朗普原本威脅對中國產品征收100%關稅，如今，在與習近平的峰會後，雙方達成為期一年的貿易停火。那麼，上周四（10月30日）在韓國舉行的特習會達成的協議，有哪些關鍵內容呢？
關稅
美國因芬太尼問題對中國產品征收20%的關稅，如今減半，至10%。美國官員稱，由此，美國對中國產品的總體關稅將從57%降至47%。
這一數字包括特朗普第一任期內對中國征收的約25%關稅，加上今年4月白宮對中國產品征收的10%“對等關稅”，以及此前的“最惠國”關稅稅率。
稀土等關鍵礦產
中國同意將本月推出的稀土及稀土磁體出口管制推遲一年。這涉及到汽車業、飛機制造業以及軍火行業等。中國本月推出的新規原本將意味著，即便僅有微量管制元素，也需出口許可。
白宮稱，中國也將對稀土、鎵、鍺、銻、石墨出口發放通用許可證，從而有利於美國終端用戶及供應商。
白宮稱，這相當於“事實上取消了中國2025年4月和10月實施的管制”。
不過，美國財長貝森特周日則警告說，如果北京繼續阻止稀土的出口，特朗普政府可能再次提高關稅。
白宮還表示，中國同意暫停3月4日以來宣布的所有報復性關稅，包括對美國雞肉、小麥、玉米、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳制品的關稅。
此外，北京將暫停或取消3月4日以來所有對美非關稅反制措施，如將特定美國公司列入中國政府清單。
特朗普政府暫停擴大商務部黑名單
美國同意暫停擴大商務部禁止購買美國技術產品的公司黑名單，時間為一年。這包括半導體生產設備等。
商務部這份黑名單如果擴大後，將自動把已經在名單上的公司控股超過50%的子公司也加進去。這將對中國公司帶來最大的影響，禁止美國向額外的數千家中國公司出口。
中國同意購買大豆
白宮稱，中國同意2025年最後兩個月購買至少1200萬噸美國大豆，並在未來三年每年購買至少2500萬噸美國大豆。中國還同意恢復購買美國高粱和硬木。
今年秋天，中國基本上停止了購買美國大豆。美國農民表示強烈不滿。
有分析認為，新協議下中國從美國購買的大豆也僅會與此前持平。2024年，美國對華出口近2700萬噸大豆。盡管中國2020年承諾在與特朗普達成的“第一階段”協議下大幅提高購買大豆的數量，但由於新冠疫情始終未達到這一目標。
白宮還表示，中國將恢復安世半導體（Nexperia）在華工廠的貿易，從而允許關鍵的傳統芯片可運往世界各地。
此外，北京將延長對美國進口產品的市場化關稅豁免期限，至2026年12月31日。
白宮還表示，中國將終結對美國半導體供應鏈公司的反壟斷及反傾銷調查。
特朗普政府暫停新的港務費
白宮稱，北京同意取消與美國新增港務費相關的反制措施。
特朗普政府同意暫停一年實施對中國建造、擁有以及懸掛中國旗幟船只的新增港務費。該措施旨在復興美國商業造船業。對於停靠美國的船只而言，則意味著每年增加數百萬美元費用。
該港務費已有10月14日生效，與此同時還對中國造岸橋征收100%的關稅。中國則采取對美國相關船只反制措施，包括美國所有權佔25%以上的國際船運公司船只。
白宮稱，將在與中國談判的同時，繼續與韓國、日本就復興美國造船業磋商。
打擊芬太尼走私合作
白宮稱，中國同意采取“顯著措施”，阻止芬太尼流向美國。這包括阻止特定前體化學品運往北美，並嚴格管控其它化學品流向世界各地。
特朗普最初實施芬太尼相關關稅時，其政府官員曾表示，北京的承諾未見具體行動。
（路透社、法新社）
作者: 德才
