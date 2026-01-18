關稅、藥檢雙重擊！吳郭魚「有魚無市」 排隊3個月賣不掉

受關稅、魚肉進口及高雄烏龍檢驗多重衝擊，吳郭魚正面臨「有魚無市」的困境。(本報資料照片)

吳郭魚又稱台灣鯛，前兩年內外銷價格好，帶動養殖業者飼養意願，去年全台放養量多出1成多，沒想到遇到關稅、魚肉進口及高雄烏龍檢驗多重衝擊，魚價一路下滑，現台灣鯛池邊價已跌破成本價，養殖業者排隊3個月也等不到收購，魚塭超大規格的魚隻不斷增加，「有魚無市」情況嚴峻，李姓養殖業者指吳郭魚放養已面臨前所未見的困境，擔心漁政單位誤判情勢，疾呼應先出手解決眼前供過於求的問題。

嘉義縣李姓漁民表示，先受關稅、進口魚片低價競爭影響，吳郭魚要銷售已經很困難，大家都在排隊，又有高雄烏龍藥檢事件，至今消費者信心未回復，陰影還在，內外夾擊造成今天的困境，導致吳郭魚供過於求， 漁民想賣根本賣不出去。

以傳統市場為例，李姓漁民說，以前一天需求量8、9000斤，現大概剩6000斤，少了3000斤，加上去年4月後，吳郭魚出口量變少，魚要賣只能排隊等，魚在池子裡愈養愈大，許多已超過1200克，變超大規格，連冷凍加工廠都不收，更賣不出去，

李姓漁民說，上周19日臨時收到通知，池邊收購價掉3元，現傳統市場與加工廠收購價跌至每台斤25元，外銷條凍價600公克以上23元，300至600公克僅剩14元，但每台斤養殖成本至少28到30元，等於每賣1台斤要倒賠3至5元，加上電費、飼料費支出，已經壓得大家喘不過去，不賣又沒錢付飼料費，不得不咬牙賠錢賣。

李姓漁民說，現關稅雖談到15％，但訂單何時來？什麼時候可以出口到美國？都是未知數，他評估收到訂單、出貨，起碼還要幾個月，現最擔心的是，存塘魚不斷變大，已讓魚塭密度變高，一旦3、4月氣溫回暖，很容易發生病變，到時候問題更大。

李姓漁民認為，15％一關稅談妥，大家都覺得前景美好，事實上，魚養在池子裡只會愈變愈大尾，超過出口、冷凍加工容許的超大規格，根本沒人要收，這才是最大問題，漁政單位應該要出手了。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，112年、113年吳郭魚價格飆新高，去年114放養量多出1成多 ，又受關稅、高雄烏龍檢影響，近期魚價確實不佳，但數據顯示，吳郭魚輸美數量，114年1萬3073公噸，與113年1萬3257公噸持平，不過有個現象是在關稅宣布時，國內集中大量出口，所以去年下半年出口量較113年減少，加上大陸也大量傾銷吳郭魚到美國，美國庫存爆量，導致台灣秋冬收魚隻去化變緩。

張建成說，雖近期魚價欠佳，但關稅底定15％，比起競爭國大陸、泰國等東南亞國家，台灣輸美更有競爭力，加上美國存貨銷得差不多，應該很會就會恢復正常外銷量，屆時價格有望回升。

張建成強調，漁業署有注意到吳郭魚跌價、銷不出去等問題，已著手研議解決方式中。

