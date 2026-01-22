關稅 賴清德：臺美合作建立「臺灣模式」 總結只是助產業第一步

總統賴清德22日接見「社團法人中華民國工業協進會」。（總統府提供）

總統賴清德今（22）日表示，臺美關稅談判底定，成為全球首個獲二三二條款優惠的國家，建立「臺灣模式」；關稅只是協助產業的第一步，政府將持續協助產業升級轉型、強化體質，希望業界繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域。

賴總統接見「社團法人中華民國工業協進會」時表示，這幾年全球經貿環境快速變化，供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調整關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是對許多中小微企業與傳統製造業而言，更

賴總統強調，政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。因此去年四月美國宣布新的關稅政策，他和行政院卓榮泰院長分頭與產業座談，行政團隊也持續與業界交流；同時鄭麗君副院長率領談判團隊更全力和美國協商，替臺灣百工百業爭取更有利、更穩定的發展條件。

賴總統指出，上週五臺美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。首先，在對等關稅上，臺灣從一開始面臨百分之三十二的關稅壓力，降到百分之二十的暫行關稅，最終確定降為百分之十五，而且不疊加，這讓臺灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置。

其次，賴總統說，在二三二條款方面，臺灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率。如此一來，降低了產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。了「臺灣模式」，未來臺灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落；同時也歡迎美國企業來臺投資，透過雙向布局、深化合作，創造互利雙贏。

賴總統表示，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。政府重視各項產業發展，特別是對於中小微企業、傳統產業都推出量身打造的政策。

賴總統強調，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，二十日與工具機業者見面，二十二日與工業協進會交流，接下來他和卓院長、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。