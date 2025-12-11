台灣世界展望會紅包傳愛啟動記者會，連續25年為弱勢家庭傳愛。（圖：台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會紅包傳愛啟動記者會，連續25年為弱勢家庭傳愛。（圖：台灣世界展望會提供）

關稅+通膨衝擊，弱勢兒少生存線倒退4年。代言人陳庭妮亦深入探訪脆弱家庭，親眼看見數據背後的真實處境，呼籲社會大眾正視兒少生存倒退的警訊，加入展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末年終為脆弱兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現他們穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，在台灣貧窮線下每7.5個孩子，就有1人由展望會陪伴，展望會透過「循證治理」每年平均檢視約7.3萬人次兒少生活景況，並率先在國內進行個案分級，接住最脆弱兒少。「展望會服務的兒少中，有約2.2萬名兒少家庭生活貧窮線邊緣、約3,000名兒少並無父母親或家人供給生活費，儘管大環境正把孩子推向生存窄縫，許多孩子仍在努力為自己創造翻身的機會。」李紹齡說，長期以來，透過資助人的愛心，幫助脆弱兒少翻轉生命、脫離貧窮；展望會亦將持續深化「精準服務」，把生活扶助、營養補充、助學金，以及青少年職涯培力資源投入最迫切的兒少當中。

台灣世界展望會事工規劃部主任何冠廷從趨勢報告中，揭露兒少面臨的四大危機：節省餐食忍耐飢餓、中斷升學衝擊未來、過早扛起就業壓力、職涯迷惘發展受限。



受通膨及家庭經濟壓力影響，弱勢兒少面臨基本溫飽難以為繼的困境，被迫犧牲飲食。在平日未穩定吃三餐的兒少中，有23%表示為了省錢未吃飯，比例創四年新高。

經濟壓力間接犧牲脆弱兒少的教育機會，調查顯示，高達25%（5,266人）國中以上兒少決定畢業後不繼續升學，此為四年來最高點。另外統計無故未上學的兒少中，19.2%表示是因為「想去打工賺錢」，反映出提早就業的壓力。

受經濟逆風衝擊，兒少被迫提早進入勞動市場，擔任家庭經濟支撐的角色。目前，國中以上兒少中半工半讀的比例高達 26.1%（5,508人），創四年來新高，這些投入工作的兒少中，更有7%平均每週工時達40小時以上，超時工作比例已連續兩年維持高點。進一步分析兒少工作最主要原因是為了「用於生活上的基本開銷（食宿、交通等）」，占比高達80.1%（4,370人）。

在犧牲教育機會的同時，脆弱兒少在職涯規劃上資源極度匱乏，導致對未來感到迷惘，國中以上兒少中，28.2%（5,929人）表示不知道將來想從事哪種職業，是四年來的最高點。

然而，在壓力不斷增加的縫隙中，孩子並沒有放棄自己，仍展現出強烈的「投資未來」的意念。數據發現，56%期望自己至少大學畢業，而他們打工的目的有8成是「用於生活基本開銷」；同時也發現，他們同時具備長遠規劃與上進心，「為了未來做準備」成為孩子打工的主要動機之一，「為了儲蓄」的比例達51.8%（2,827人），創四年新高，反映長遠理財規劃；而「為了增加社會經驗」比例也維持高點，占44.1%（2,405人）；此外，接近一半的兒少（47.3%，2,584人）的打工收入直接用於學雜費，顯示積極主動為自己的教育和未來負責。

在經濟逆風下，這些數據顯示脆弱兒少並沒有被動接受命運，而是成為積極的「未來投資者」，這也正是台灣世界展望會透過各項積極輔導金、助學金、青少年自立預備與職涯培力等方案的介入重點。