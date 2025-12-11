關稅+通膨！弱勢兒少生存線倒退4年 台灣世界展望會獨家發布趨勢報告
代言人陳庭妮呼籲歲末「紅包傳愛」 讓孩子成為更好的大人
【記者 洪美滿／台北 報導】台灣世界展望會今（12/11）舉辦「紅包傳愛」記者會，並發布獨家《2021-2024 台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》。該報告累積四年近30萬筆（293,327人次）的第一手資料，報告指出，在關稅與通膨的雙重壓力下，脆弱家庭承受的生活負荷急遽升高，經濟弱勢兒少的生存線倒退四年，展望會「最脆弱兒少」服務人次在2025年達3,100人、兩年內上升94%，反映出孩子正面臨更艱難的生存挑戰。
代言人陳庭妮亦深入探訪脆弱家庭，親眼看見數據背後的真實處境，呼籲社會大眾正視兒少生存倒退的警訊，加入展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末年終為脆弱兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現他們穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願。
台灣世界展望會會長李紹齡表示，在台灣貧窮線下每7.5個孩子，就有1人由展望會陪伴，展望會透過「循證治理」每年平均檢視約7.3萬人次兒少生活景況，並率先在國內進行個案分級，接住最脆弱兒少。「展望會服務的兒少中，有約2.2萬名兒少家庭生活貧窮線邊緣、約3,000名兒少並無父母親或家人供給生活費，儘管大環境正把孩子推向生存窄縫，許多孩子仍在努力為自己創造翻身的機會。」李紹齡說，長期以來，透過資助人的愛心，幫助脆弱兒少翻轉生命、脫離貧窮；展望會亦將持續深化「精準服務」，把生活扶助、營養補充、助學金，以及青少年職涯培力資源投入最迫切的兒少當中。
▲陳庭妮見證展望會社工的專業服務與陪伴，把社會的愛心放大，期待大家開啟善的循環，幫助更多有需求的家庭和孩子。
溫飽、教育、求生、職涯──脆弱兒少面臨生存挑戰
台灣世界展望會事工規劃部主任何冠廷從趨勢報告中，揭露兒少面臨的四大危機：
節省餐食忍耐飢餓：受通膨及家庭經濟壓力影響，弱勢兒少面臨基本溫飽難以為繼的困境，被迫犧牲飲食。在平日未穩定吃三餐的兒少中，有23%表示為了省錢未吃飯，比例創四年新高；10.7%兒少表示未吃三餐是因「家裡沒準備」，顯示家庭資源極度匱乏同時，有3,185人的兒少三餐獲取方式不固定，有什麼吃什麼、3,680人經常以低營養食物果腹，顯示弱勢兒少的飲食不僅不穩定，營養攝取也面臨嚴峻挑戰。
中斷升學衝擊未來：經濟壓力間接犧牲脆弱兒少的教育機會，調查顯示，高達25%（5,266人）國中以上兒少決定畢業後不繼續升學，此為四年來最高點。另外統計無故未上學的兒少中，2%表示是因為「想去打工賺錢」，反映出提早就業的壓力。在學業表現上，75.5%（24,554人）兒少認為，達成教育期望最缺乏的資源是學費補助。
過早扛起就業壓力：受經濟逆風衝擊，兒少被迫提早進入勞動市場，擔任家庭經濟支撐的角色。目前，國中以上兒少中半工半讀的比例高達 26.1%（5,508人），創四年來新高，這些投入工作的兒少中，更有7%平均每週工時達40小時以上，超時工作比例已連續兩年維持高點。進一步分析兒少工作最主要原因是為了「用於生活上的基本開銷（食宿、交通等）」，占比高達80.1%（4,370人）；更值得注意的是，有306名的兒少或未滿18歲手足已成為家庭經濟支撐者，必須工作以維持家庭開銷，而未成年扛起家計的現象在近年有所增加，凸顯弱勢家庭生存壓力已轉嫁至下一代身上。
職涯迷惘發展受限：在犧牲教育機會的同時，脆弱兒少在職涯規劃上資源極度匱乏，導致對未來感到迷惘，國中以上兒少中，2%（5,929人）表示不知道將來想從事哪種職業，是四年來的最高點；此外，分別有27.5%和16%的兒少缺乏生/職涯規劃諮詢及職場體驗機會，顯示他們在關鍵的職涯發展階段極度缺乏協助，未來展望充滿不確定性。
大環境加劇生存危機，脆弱兒少仍想拚搏翻身
然而，在壓力不斷增加的縫隙中，孩子並沒有放棄自己，仍展現出強烈的「投資未來」的意念。數據發現，56%期望自己至少大學畢業，而他們打工的目的有8成是「用於生活基本開銷」；同時也發現，他們同時具備長遠規劃與上進心，「為了未來做準備」成為孩子打工的主要動機之一，「為了儲蓄」的比例達51.8%（2,827人），創四年新高，反映長遠理財規劃；而「為了增加社會經驗」比例也維持高點，占44.1%（2,405人）；此外，接近一半的兒少（47.3%，2,584人）的打工收入直接用於學雜費，顯示積極主動為自己的教育和未來負責。
在經濟逆風下，這些數據顯示脆弱兒少並沒有被動接受命運，而是成為積極的「未來投資者」，這也正是台灣世界展望會透過各項積極輔導金、助學金、青少年自立預備與職涯培力等方案的介入重點。
▲陳庭妮走訪脆弱案家，希望民眾齊聚愛心，讓孩子好好長大。
陳庭妮呼籲紅包傳愛，幫助更多脆弱家庭與兒少
代言人陳庭妮表示，日前跟著展望會社工走進案家，看到有的家戶屋頂用工地布條和竹子搭起，洗澡的熱水只能用柴火燒，有颱風的話就會被迫撤離。他們最迫切的問題是居家的安全，展望會協助他們生活上、就學上各種協助。她也另外也拜訪一位很會畫畫、正在上早療課程的男孩，因為醫療費用讓獨自一人照顧兩個孩子的爸爸很辛苦，但展望會與資助人也正陪伴他們，「我們需要更多力量一起加入，讓孩子能在更安全、健康、有夢想的環境中長大。」
今年34歲、台灣世界展望會陪伴的長大的池紹華，從小跟著媽媽撿回收，「其他孩子在公園裡喝飲料，我就在等他喝完的瓶子要回收……」接受展望會資助後，懂得回饋與感恩，他國中時學會剪髮，就開始幫其他脆弱孩子理髮；大學時罹癌又抗癌成功，並轉戰法律專長，決定回饋長期陪伴的展望會，利用專長為孩子開理財課，讓孩子不要掉進貧窮的循環。
「每一項危機指標，都是一個正在苦撐的家庭和孩子。」台灣世界展望會與陳庭妮共同呼籲社會大眾，在歲末年終之際支持台灣世界展望會「紅包傳愛」，共同為脆弱兒少與家庭送出助學、健康、平安、希望紅包，讓他們有能力翻轉危機現況，吃飽穿暖、穩定就學、發展夢想，成為更好的大人。
台灣世界展望會感謝善心企業支持「紅包傳愛」，包括（順序按筆劃排列）：HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷、Hi-Q中華海洋生技、Kathy Jade、小熊森林花藝設計、川方企業與寶春慈善基金會、仁寶電腦、午茶夫人、弘塑科技股份有限公司、玉膳坊、台灣厚道社會服務聯合會、全智科技股份有限公司、宏惠光電股份有限公司、承攜行旅-學產文教會館高雄美術館、信吉媒體科技股份有限公司、泰郡建設機構、茹曦酒店、財團法人日月光文教基金會、財團法人新竹縣星苗康乃薾教育基金會、國統國際股份有限公司、梧邸酒店台北杭州、莊松榮製藥廠股份有限公司、雲雀國際股份有限公司、銘騰工業股份有限公司、德律科技股份有限公司、鴻景國際企業有限公司，期待和更多善心大眾與企業合作，一同陪伴脆弱兒少在逆風中勇敢向前，成為更好的大人。（照片台灣世界展望會提供）
