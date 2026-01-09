關稅、AI雙夾擊！美就業增長放緩 勞動市場陷「不雇不裁」困局

美國勞工部預計於當地時間9日公布12月就業報告，市場預期非農就業人口僅增加6萬人，較11月的6.4萬人略為下滑。經濟學家指出，企業因進口關稅與AI投資增加而對招聘持謹慎態度，不過失業率預計將從11月的4.6%降至4.5%，可能支持聯邦準備理事會本月維持利率不變的決定。

美國華盛頓勞工部大樓。（示意圖／路透社）

《路透社》調查的經濟學家估計，勞動市場持續處於「不雇不裁」模式。去年10月經濟流失10.5萬個工作機會，創近5年來最大降幅，主要是聯邦政府員工接受延遲買斷方案所致。經濟學家估算，每月需創造5萬至12萬個工作機會才能跟上工作年齡人口的增長。

BMO資本市場資深經濟學家薩爾·瓜提耶里（Sal Guatieri）表示，經濟表現並不差，但企業對招聘新員工非常謹慎，這可能與控制成本的需求有關，尤其面對關稅威脅，許多企業也相信AI驅動的自動化將帶來生產力回報。

勞動市場去年失去相當大的動能，估計全年新增職缺不到100萬個。2024年約創造200萬個工作機會，但這個數字可能在下月勞工統計局公布基準修正時下調。該局估計，截至3月的12個月期間，實際創造的工作機會比先前報告少約91.1萬個，過度計算的原因歸咎於企業開業與倒閉估算模型。

就業增長去年大幅放緩，主要歸因於美國總統川普的激進貿易與移民政策，經濟學家與政策制定者認為這降低了勞工需求與供給。部分經濟學家表示，低供給阻止了失業率急劇上升。11月失業率從9月的4.4%升至4.6%，創逾4年新高，部分受到為期43天聯邦政府關門影響，也導致10月無法收集家庭調查數據，該月失業率自1948年開始追蹤以來首次未公布。

安聯貿易北美資深經濟學家丹·諾斯（Dan North）指出，關稅持續存在不確定性，外國出生勞動力也正快速萎縮，導致勞動供給下降。

花旗集團經濟學家維若妮卡·克拉克（Veronica Clark）表示，若12月失業率達到4.7%，不僅確認11月相對不受關門相關測量問題影響，也顯示勞動市場下行風險自聯準會12月會議以來進一步增加。聯準會去年12月將基準利率下調1碼至3.50%至3.75%區間，但官員暗示可能暫停進一步降息，以更好掌握經濟方向。

桑坦德美國資本市場首席美國經濟學家史蒂芬·史坦利（Stephen Stanley）認為，降低利率可能在邊際上支撐經濟，但不太可能推動因關稅不確定性而暫時擱置招聘決策的企業增加員工，聯準會當然無力抵消AI相關的擔憂。

