關稅15%不疊加幫傳產成功補血...洪申翰指減班休息降4000人：與日韓同級反倒變成優勢

自去年四月美國總統川普祭出全球性對等關稅，衝擊我國傳統產業迄今，減班休息人口從2000多人不斷上升，一度上至9000人，好在順利談成稅率調降，使人數降至5400多人，傳產也回報勞動部陸續有訂單回流。對此，勞動部長洪申翰今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，透過此次談判，台灣與日韓稅率齊平，過往他們有FTA的優勢盡失，我國還變相產生一些競爭力，對傳產的幫助真的很大。

洪申翰提到，外界對於減班休息可能以為會是無薪假，其實台灣並不能無薪，只要在聘雇的崗位上就至少要給最低工資。他說，從減班休息的數據來看，從去年四月2000多人，算是蠻低的數字，到後來一路往上增加，七、八月達4000多人，並在11月達到高峰，一度到9000多人。

洪申翰表示，不過這兩個月，從去年12月到今年一月的數據降了下來，最新的數據是5400多人，從最高點降了約4000人，一些廠商有跟他們回覆說確實有訂單回流，尤其是工具機和其他傳產，加上關稅談到15%不疊加，未來減班休息人數降低的機會更大。



洪申翰說，目前就業市場的衝擊沒有去年四月預想中的大，失業率也維持在3.3%左右，還在相當低的水位。



談到關稅談判，洪申翰直言，過去台灣傳產在貿易上真的比較辛苦，但此次透過關稅，達到與日本、南韓同等的稅率，甚至比東南亞還低。他表示，若競爭對手是東南亞，15%不疊加就變得有優勢。



洪申翰指出，過去日韓都有和美國簽訂FTA，很多輸美產品零關稅，但台灣沒有FTA，可能比他們多出5%稅率，但現在大家都拉到同樣的數字，對於日韓是增加15%，對台灣可能僅增加10%，等於我國增加的幅度比他們還少，這是台灣賺到的地方，變相產生了一些競爭力。



洪申翰強調，此次台美關稅的結果對傳產的幫助很大，也好過當初政府所想像的可能，「對傳統產業來講，把它救回來了蠻多。」

(圖片來源：新聞放鞭炮)

