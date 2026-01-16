關稅15％不疊加拍板 盧秀燕：政府盡力了 市府會繼續協助

台美對等關稅擬定15％且不疊加，台中市長盧秀燕16日表示，政府盡力了，整個東亞地區大概一致。（陳淑娥攝）

台美對等關稅擬定15％且不疊加，台中市長盧秀燕16日表示，政府盡力了，整個東亞地區大概一致，不過我們外銷美國的產業可能會適當移轉到非美地區，市府會繼續協助；若接受的話，希望大家安心拚經濟。

盧秀燕指出，政府已經盡力了，談出來的關稅跟東亞地區一致，事情沒有辦法再改變，既然擬定了，如果對這樣的結果可以接受的話，希望大家就安心拚經濟。

不過，盧秀燕表示，美國給東亞國家稅率都比往常高，以前大概10％以內，現在大概15％，因此，過去我們外銷美國的產業，可能會適當移轉到非美地區，如果覺得稅率太高，市府提出2500萬元旅費協助參展，未來會繼續協助。

【看原文連結】