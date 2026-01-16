關稅15%不疊加 卓榮泰讚談判團隊達成4目標：擊出了一支漂亮的全壘打！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

我國談判小組日前赴美展開第六輪對等關稅磋商，並在今（16）早公布台美達成共識的內容，其中包括關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等。對此，行政院長卓榮泰認為，談判團隊達成4項目標，從結果來看，算是擊出一支漂亮的全壘打，也凸顯美方視台灣為重要的戰略夥伴。

行政院長卓榮泰認為，談判團隊達成4項目標，從結果來看，算是擊出一支漂亮的全壘打。（資料照）

卓榮泰今早針對台美關稅談判發表致詞，他表示，這次談判代表一直追求的四項談判目標，可說是全數達成。第一個目標是希望對等關稅能夠再進行調降，台灣從去年四月份的32%，到後來的20%，現在又爭取到和日韓相同的15%的關稅，而且不疊加，這是具體的結果。

針對談判團隊達成第二目標，卓榮泰指出，台灣廠商赴美投資半導體、半導體其他衍生產品，以及航空零組件當中的鋼、鋁、銅衍生性產品的零關稅，都享有232條款的最優惠待遇，同時也爭取到汽車零組件及木材家具 15%不疊加。

卓榮泰續指，第三談判目標，我們以台灣模式與美方進行供應鏈的合作，有助於我國業者在美國拓展半導體、ICT 產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作，其中由台灣企業自主投資有2500億美元，由政府銀行融資、信保支持2500億美元，投資領域包括半導體、ICT供應鏈等，這會跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方提供我國相關業者有利的投資環境。

「台灣有『護國神山』，我們常說只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山。我們就可以立足台灣，布局全球，行銷全世界。」卓榮泰說，第四談判目標，促進未來台美貿易能夠更加的平衡，形成台美全球 AI 供應鏈戰略伙伴的關係。

卓榮泰表示，談判團隊經過多日的努力及多次的協商，完成了這項工作，從結果來看，等於是擊出了一支漂亮的全壘打，值得為談判團隊給予很大的嘉許，未來還要進一步達成台美貿易協議，這次獲得了跟所有對美國貿易順差國家中最優惠的關稅待遇，凸顯美方視台灣為重要的戰略伙伴。

