關稅15％不疊加？學者：得拿東西換

美國總統川普結束亞洲行，台灣企業關切台美關稅是否比照日韓，從20％+N降至15％且不疊加；東海大學經濟系兼任教授邱達生直言，台灣短期內降低稅率，恐怕得拿更多東西來換。政院經貿辦表示，10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。

川普這次與中國國家主席習近平見面，最大的重點是要解決稀土短缺的燃眉之急；邱達生認為，川普亞洲行，日、韓關稅稅率與8月相同，幾無重大進展，而美國為了「川習會」，與台談判都已暫停，台灣怎麼可能關稅會降至15％且不疊加。

邱達生指出，既然美國認定與各國對等關稅談判都結束了，台灣想爭取更優惠的關稅條件，恐怕得拿更多東西來換，更直白地說，談判要思考「怎麼報答美國？」如美國部分商品進口零關稅、擴大農產品進口、加大對美投資力道等。

根據統計，台灣今年對美貿易順差規模可能逼近翻倍，央行總裁楊金龍上周在立法院證實，今年可能擴大至1200億美元；美國長期對貿易金額相當敏感，立委吳秉叡認為，去年台美貿易順差超過600億美元已經讓美國不高興了，今年順差金額倍增，無疑讓台美關稅談判增添「不利籌碼」，推估若未來談判，我方情勢會更加險峻。

對此，代表台灣出席2025年APEC雙部長會議的經貿辦總談判代表楊珍妮表示，此行確實有與美國代表接觸，但基於互信，談話內容會在適當時機對外說明。對於美韓協議，楊珍妮指出過幾天應有正式結果，會密切注意美韓達成的共識。

經貿辦表示由於本周台美雙方都正參與APEC，預計會後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。

藍委賴士葆指出，關稅部分現在台灣還是「20％+N」，傳統產業很慘，不過昨日的川習會中美似乎還沒有全面談妥，而台灣一定排在大陸後面，這是很悲哀的地方。

民眾黨團副總召張啓楷則強調，已有超過8000人放無薪假，政府原本應加快腳步面對問題，但現在看起來卻是一再拖延，且過程又不透明，呼籲政府趕緊對外說明。