關稅15％不疊加 手工具業鬆一口氣：後續效益待觀察

台中市商業會理事長謝豐享表示，台美確認對等關稅15％不疊加，讓台灣業者與日、韓等競爭國家在一樣的標準上，對台中的產業一定有幫助。（陳淑娥攝）

行政院宣布美台對等關稅拍板，將調降為15％且不疊加，台灣手工具工業同業公會前理事長賴亮孜表示，「鬆了一口氣」！直言能談到15％不疊加，對產業一定有幫助，但後續是否產生比較好的效益，都必須要再觀察。

台灣手工具工業同業公會理事長謝武志指出，原本關稅20％還疊加，成本太高了，如今關稅不穩定因素消除了，而且還不疊加，對業界來說是非常好的消息，大家都希望後續訂單湧入。另外，目前川普關稅判決問題，仍是一個變數，但至少現在15％不疊加，跟日、韓是平等的。

廣告 廣告

至於外銷美國的產業是否會適當移轉到非美地區？謝武志則說，這要看各自美國客戶的壓力。

台中市商業會理事長謝豐享表示，台美確認對等關稅15％不疊加，讓台灣業者與日、韓等競爭國家在一樣的標準上，對台中的產業一定有幫助。

【看原文連結】