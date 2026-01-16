關稅15%不疊加+最惠國待遇 蕭美琴：感謝鄭麗君、楊珍妮爭取最大利益

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。對此，副總統蕭美琴表示，誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。

副總統蕭美琴。（資料照／中天新聞）

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，行政院與美國商務部公布協議內容，雙方達成台灣對等關稅由20%調降為15%，且不疊加原本最惠國待遇稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。

對此，蕭美琴也在臉書發文，開頭就直言，「這段日子，台灣在國際經貿的舞台上，再次展現不可取代的韌性與實力」。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。（中天新聞）

蕭美琴表示，台美經過密集的諮商，雙方在關稅談判達成對等關稅調降至 15%且不疊加的共識；此外，針對232相關產業，獲得最惠國待遇，進一步促成雙方互為投資以及供應鏈關鍵夥伴。

蕭美琴提到，這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。她要誠摯感謝行政院鄭麗君副院長的卓越統籌，以及楊珍妮總談判代表所率領的經貿辦團隊。謝謝你們憑藉高度專業與韌性，在複雜的國際局勢中，為台灣爭取最大利益。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

蕭美琴強調，台灣面積雖然不大，但我們靈活、創新，更是全球供應鏈中不可或缺的良善力量。謝謝第一線同仁的辛勞，我們會繼續穩健前行，讓台灣的競爭力在世界舞台上，持續綻放光芒。

