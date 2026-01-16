關稅15％「代價」是什麼？張麗善拋一句關鍵

▲雲林縣長張麗善雖肯定關稅15％的成果，但同時提出質疑，台灣是付出了何等條件換來？（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美台關稅談判拍板定案，雙方完成MOU簽署，台灣成功爭取「對等關稅15％且不疊加」的最優惠待遇，不僅稅率與日、韓、歐盟並列，更成為美國主要逆差國中最低稅率之一。對此，雲林縣長張麗善今（16）日肯定表示，這項結果對農業與傳統產業，將有很大的助益，但台灣付出了什麼條件？她也喊話中央「說清楚」。

張麗善上午出席縣府人事處處長交接典禮後受訪指出，關稅降至15％且不疊加，對台灣產業無疑是好消息，有助降低出口成本。她特別點出，雲林作為農業大縣，集結了農、漁、畜產品及食品加工業，未因關稅疊加而增加負擔，對農產品升級與未來拓展海外市場都相當關鍵。

張麗善進一步提到，除農業外，過去受關稅衝擊較大的傳統產業，如五金、製鞋、金屬製造、汽車零組件等，也可望因稅負減輕而紓解出口壓力，對地方產業穩定發展具有實質幫助。

不過，張麗善也提醒，儘管此次談判結果對台灣有利，社會仍高度關切台灣付出了什麼條件，是否將對未來發展帶來長期影響，或承擔額外責任與壓力？她呼籲中央政府，應就相關內容提供更透明、完整的說明，讓民眾與地方政府能清楚了解整體利弊與後續影響。

