關稅15%台積電恐變美積電？TSMC元老神比喻：像「媽祖分靈」網喊秒懂讚爆

台積電元老、前副總經理陳健邦指出，台積電到美國投資就像「媽祖分靈」，還是得定期回祖廟加持，科技專家許美華大讚神比喻，台灣人一聽就懂。 圖: 台積電/提供

[Newtalk新聞] 台灣爭取到對美關稅15%且不疊加，成為全球首個取得美國232條款關稅優惠國家，業界人士、財經專家一片好評，卻被藍白唱衰「掏空台灣」、「台積電變美積電」，對此，台積電元老、前副總經理陳健邦指出，台積電到美國投資就像「媽祖分靈」，還是得定期回祖廟加持，科技專家許美華大讚神比喻，台灣人一聽就懂。

陳健邦27日接受Podcast節目《新聞真．假掰》專訪，針對「台積電恐變美積電」、「失根」等言論，他說明，台積電去美國投資並不會被掏空，就像是媽祖（菩蕯）分靈，分靈出去，在美國可能香火旺盛，還是要定期回到祖廟，才能夠加持、維持法力，這樣說大家都聽得懂，套用在台積電上，就是要有新的技術可以繼續轉移給它。

「台積電去美國投資，就像媽祖分靈！」，許美華29日發文大讚，這是現在看到反駁「台積電變美積電」掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的比喻了，TSMC分靈出去（美國、日本、德國），還要定期回到祖廟（台灣），才能增加法力，因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣，用「媽祖分靈」來比喻，用台灣人一聽就懂的語彙，來講解台積電不可能被掏空、不可能變美積電，陳健邦真是太會講了。

網友紛紛留言大讚「『分靈』這說法太適合台灣了」、「分靈這說法宇宙無敵讚！」、「乖乖要回台進香，回亞利桑納才能鎮住機台」、「真的很棒的說法～就台灣才懂的」、「一秒就能看懂，還看不懂就真的沒救了」、「美國人以為是他們在挖我們的資源，其實是我們滲透進他們國家的市場」、「藍白兩黨別再擋了！」

此外，許美華也分享輝達執行長黃仁勳的看法，黃仁勳指出，台積電赴美投資「轉移」（shifting）不是正確的說法，用「新增」（adding）才是正確的，「未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。」

台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，因此對台積電和美國是雙贏的結果，對台積電也是巨大勝利。

