關稅15%台積電恐變美積電？TSMC大咖一句神比喻：媽祖分靈 台人秒懂

財經中心／施郁韻報導

台美對等關稅協議達成降至15%，台灣方承諾企業赴美投資2500億美元及政府信用擔保2500億美元，換取15％稅率不疊加及232條款最惠國待遇。台積電元老、前副總經理陳健邦直言，台積電到美國投資並不會被掏空，更像「媽祖分靈」，神比喻讓眾人大讚。

陳健邦27日在Podcast節目《新聞真．假掰》，談到近期不時會看到「台積電恐變美積電」等言論造謠，他直言，「台積電去美國投資並不會被掏空，更像是媽祖分靈，分靈出去的，還是要回到祖廟增加法力，才能維持下去。」

許美華29日晚間在臉書發文大讚，這是現在看到，反駁「台積電變美積電」掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的比喻了。TSMC分靈出去美國、日本、德國，還要定期回到祖廟才能增加法力，因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣。

許美華表示「用媽祖分靈來比喻，用台灣人一聽就懂的語彙，來講解台積電不可能被掏空、不可能變美積電，阿邦真是太會講了，我以後都要學起來。」

許美華分享輝達執行長黃仁勳的看法，黃仁勳表示台積電赴美投資「轉移」（shifting）不是正確說法，要用「新增」（adding）才正確，「未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。」

黃仁勳指出，台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，「因此對台積電和美國是雙贏的結果，對台積電也是巨大勝利。」

