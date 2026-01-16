關稅15%掀戰火！網紅醫怒轟掏空台灣 胡采蘋喊「超划算」暗酸：小學生都懂

[Newtalk新聞] 台美關稅定案為15%，面對各界質疑台灣投入鉅資赴美是掏空家底，財經專家胡采蘋指出，台灣用20%的關稅實力就能打贏日本與韓國的15%，今年前10月對美順差已高達1118億美元。胡采蘋強調，若能與日韓站在同等的15%稅率線上，獲利將更驚人，這筆生意究竟誰的比較划算，「我想小學生都知道要怎麼回答這一題」。





針對台美關稅15%的確定，胸腔名醫蘇一峰在臉書上語帶諷刺表示，「台灣關稅戰擊出全壘打！！我好強啊！」。蘇一峰指出，南韓人口5200萬人，投資3500億美元；日本人口1億2000多萬人，投資5500億美元；台灣僅有2300萬人，結果投資5000億美元，還有台積電晶片產業鏈送去美國，他質疑這根本是「掏空台灣讓美國偉大！」。

財經網美胡采蘋則在臉書粉專「Emmy追劇時間」最新發文表示，2024年美國對台灣的逆差為737億美元，但在2025年1月到10月的數據中，逆差竟然擴大到1118億美元，雖然11月到12月的數據尚未出爐，但這代表台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口。





胡采蘋說明，今年1月到10月，美國對中國的逆差為1754億美元，台灣就有1118億美元，數據非常驚人。相較之下，美國2024年對中逆差是2955億美元，數字大幅下滑，讓她直言「川普真的很威武欸」。胡采蘋表示，美國對日本的貿易逆差在2024年是693億美元，2025年1月到10月是532億美元，換算全年約為638.4億美元，顯示美國確實靠著關稅降低了對日本的逆差。





對於外界認為出口成長僅靠台積電的說法，胡采蘋指出可以觀察同樣有半導體產業的韓國。雖然三星有晶圓製造，三星與海力士有記憶體產業，然而美國去年對韓國的貿易逆差縮減更多，2024年美國對韓國逆差為659億美元，2025年1月到10月剩下471億美元，代表韓國更保不住自己的對美出口。不過胡采蘋也提到，去年最後兩個月記憶體大漲，數據仍需觀察，逆差有可能會加大。





胡采蘋進一步強調，日本用5500億美元的投資，保住600多億美元的對美順差；韓國用3500億美元的投資，保住500多億或600多億美元的順差。反觀台灣是用2500億美元的投資，加上一個其實不用出錢的授信保證額度，就保住1118億美元的順差。





胡采蘋表示，台灣不僅拿到最肥的半導體資通訊投資，且在關稅稅率較高的情況下仍展現強大競爭力。胡采蘋指出，台灣用20%就能打贏日本與韓國的15%，這證明了台灣產業的實力，而保住與日韓平等的稅率線將使台灣獲益更多。這筆買賣對台灣而言，是極為划算的經貿布局。

