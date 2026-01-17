關稅15%！林志潔無奈：在野黨唱衰台灣有錢拿？立委可不可以幹點正事？

記者楊士誼／台北報導

台美關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更成為第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家，藍白卻多有批評。陽明交通大學特聘教授林志潔無奈表示，在野黨稱這是不堪的成果，是喪事喜辦，打擊公務同仁士氣、罔顧國際現實的嚴苛，「請問唱衰台灣是有錢拿嗎？作為立法委員，可不可以幹點正事？」

林志潔昨日發文指出，政務同仁在海外為台灣奮鬥，取得了關稅15%且不疊加的條件，已是與美國逆差國中的最低稅率。當台積電說樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議；當工總表示，關稅定案為15%且不疊加，成功消除市場對台灣出口產品在美國市場面臨結構性不利待遇的疑義；當彰化五金產業發展協會表示，談判成果對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定.....

林志潔無奈表示，國內的在野黨，居然說這是不堪的成果，是喪事喜辦，完全打擊公務同仁的士氣、罔顧國際現實的嚴苛。「請問唱衰台灣是有錢拿嗎？」她直言，作為立法委員，除了不依法審查總預算、提出屢屢被判決違憲的法案、拼命阻擋國防經費弱化台灣自我保護的能力外，可不可以幹點正事？

林志潔強調，我國中小企業和傳產，近年來面臨產能外移和上下游脫節的風險，受到中國產能過剩四處傾銷的挑戰，在國際政治情勢多變與法遵標準提高下，非常需要政府的協助，這才是民意代表們該趕快有所作為的事。

