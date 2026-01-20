關稅15％比越南、中國好！ 龔明鑫：自行車產業、水五金擴大競爭優勢

經濟部長龔明鑫今日表示，對等關稅降到15%後，跟其他國家相比，稅率與日本、韓國、歐盟已經齊平，相對於越南、中國等傳統性產業的競爭國，台灣的表現會更好。(記者塗建榮攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界關注台美關稅談判結果對國內產業的影響，經濟部長龔明鑫今日在行政院「關稅談判說明記者會」表示，對等關稅降到15%後，跟其他國家相比，稅率與日本、韓國、歐盟已經齊平，相對於越南、中國等傳統性產業的競爭國，台灣的表現會更好。他舉例，自行車產業、水五金都擴大競爭優勢。

龔明鑫指出，總體性產業的影響，已經委託2個研究智庫分析，關稅從32％降到20％時，衝擊減少一半以上，現在降到15％，整體影響從負面變成正面。

龔明鑫分析，主要理由是，關稅上升會帶動價格上漲，消費可能減少，當然是負面的，但如果是國家的相對價值產生變化，亦即關稅15％不疊加後，台灣比其他國家在競爭力上具有優勢，會有一些替代效果，顯然替代效果大於需求效果，由此來看，影響算是正面。

據舉例，在特別產業部分，工具機是指標性產業，面對主要競爭對手德國、日本、韓國，台灣原來關稅4％，加了20％暫時性關稅，總共是24％，跟其他國家差了9個百分點，這對供給會產生非常大的困難。現在從24％降到15％，跟大家共同產生平等狀態，甚至比去年10月還更好。

龔明鑫進一步說，機械業部分，有些是電子機械業或測量機械、半導體機械，今年成長幅度非常大，但比較傳統性的機械業，包括木工、塑膠，事實上還受到一些負面影響。不過，好在談定15％關稅，從過去21.5％降到15％，在平等地位來競爭。

汽車零組件方面，龔明鑫表示，汽車零組件屬於232條款法案加徵的部分，過去是加徵25％，這次爭取到最惠國待遇，跟其他國家一樣降成15％，對於產業在美國市場幫助非常大。

龔明鑫進一步說，自行車產業分成傳統性自行車、電動自行車，主要競爭對手是中國和越南。原本關稅跟越南一樣都是25.6％，現在台灣已經降成15％，所以擴大了競爭優勢。

龔明鑫說，水五金部分也是一樣，主要競爭對手是越南和中國，現在關稅從22.6％降成15％，擴大了競爭優勢；手工具方面，競爭對手是越南、中國，原本台越都是23.3％，現在台灣已經降成15％。

紡織業方面，龔明鑫指出，如果屬於服裝類的，因為台灣已全球佈局所以影響不大，但對美出口的紡織，主要是以緞帶、窗簾、不織布、防疫用紡織品為主，數量非常大。以過去來講，關稅20％加上疊加稅率後是28.7％，面對韓國等競爭壓力比較大，現在關稅下降後，已經可跟韓國平等競爭。另外，醫療器材是從22.5％降到15％。

另外，龔明鑫談及，今年半導體產值可達到6.5兆，相對去年來講，成長率達22％。即便是下游資訊硬體產業，國內加國外的實力，在全世界執牛耳，所佔比例都超過5成以上。台灣在半導體國內的實力，以及在全世界ICT產業的控制能力是非常強的。

龔明鑫表示，電電工會已經宣布，會配合政府相關做法赴美投資設廠，在這趨勢之下，台美兩國政府透過各種方面的協助讓產業可順利在美國設廠，甚至賺錢。

龔明鑫說，雙向投資部分有5大信賴產業，美光將加碼投資台灣，美光投資台灣金額已超過了1兆元新台幣，現在還持續加碼，後續還會有更多廠商來台投資。不僅如此，美國高通、微軟、Google、亞馬遜，事實上都持續大幅投資台灣，就半導體或AI來講，「世界需要台灣，台灣也需要世界」。

