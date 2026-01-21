關稅15%海嘯第一排工具機迎來海景排新機 業者一句話打臉赴美設廠說

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰（中）指出，台灣輸美工具機關稅降至15%，為產業2026年成長打開關鍵轉折。圖／陳宏銘攝

台美貿易談判談出最新台灣輸美關稅降至15%後，原本海嘯第一排的台灣工具機產業迎來海景關鍵轉折點。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰指出，美國針對台灣工具機課徵約15%關稅，讓台灣與日本、韓國重新站回「同一起跑線」，不僅改善過去在價格談判上的劣勢，也為產業2026年的成長奠定基礎。

當初工具機業界原本在2024年底對2025年景氣高度期待，沒想到川普關稅突襲，打亂了產業原本的腳步，必須重新調整節奏與策略。關稅影響不只限於工具機產業本身，更牽動整體出口導向產業。工具機位居製造業上游，若能有效支撐水五金、手工具、自行車、螺絲扣件等台灣「隱形冠軍」，將形成擴散效應，帶動整體製造出口同步受惠，而非單一產業獨好。

現在從20%+N降到15%的關稅水準，反而替台灣工具機創造相對有利的位置，使業者在報價、談判與市場布局上，重新取得操作空間。在市場布局方面，陳紳騰透露，美國市場仍是2026年最重要的成長動能之一。TMBA評估，出口美國市場的業者，2026年有望繳出約8%的成長表現；同時，歐洲市場也被視為下一個關鍵戰場，尤其航太、國防與高端製造需求持續升溫，台灣工具機在精度與彈性上的優勢，有機會進一步放大。

有2500億美元的信用保證，工具機業者會前往美國設廠嗎？TMBA成員直白表示，都談到跟日、韓一樣的15%關稅了，還去什麼美國，從來也沒有赴美的計劃。陳紳騰提醒，關稅只是外在條件，真正的關鍵仍在企業自身的調整能力。他呼籲會員廠商重新檢視定價策略、通路配置與跨產業合作模式，特別是如何與AI、半導體、ICT供應鏈對接，從單純銷售設備，轉向提供整合型解決方案，才能真正拉開與競爭對手的差距。

想知道工具機產業浴火調整、關稅又降至15%後的新風貌，3月於台中國際會展中心開展的工具機展將是答案。圖／翻攝工具機展官網

「單機銷售的時代已經過去。」陳紳騰直言，未來工具機產業的核心競爭力，在於智慧化、系統整合與服務能力。透過AI導入製程、設備管理與維修預測，協助客戶降低成本、提高效率，才是獲利空間真正擴大的關鍵。

從產業數據來看，2025年台灣工具機出口產值約下滑10%，但同時進口設備卻成長16%。TMBA認為，這代表台灣工具機必須加速升級，才能重新取得國內市場的信任與採用。

展望2026年，TMBA調查顯示，約六成業者預期整體產業可望成長5%至10%。雖然市場變化快速、風險仍高，但只要能維持彈性應變能力，並掌握「少量多樣、高附加價值」的市場趨勢，成長動能仍具支撐。

陳紳騰總結，未來汽車、航太、再生能源等產業，對高精度、客製化工具機的需求將持續增加。台灣工具機不必一味追求大量市場，而應把精度做到極致、服務做到到位，善用生態系合作模式，持續在全球製造鏈中扮演「韌性夥伴」的關鍵角色。



