關稅15%！王鴻薇嗆「簽約賣台」 律師反擊：舔中內鬼崩潰、唱和中國

記者楊士誼／台北報導

律師黃帝穎怒嗆，國民黨完全唱和「中國外交部」，關稅如照妖鏡般逼「舔中內鬼」現形，不但崩潰怒罵政府，更惡意曲解關稅數據，操作成台灣喪事。（圖／資料照）

台美關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更成為第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。國民黨立委王鴻薇卻稱，關稅是「喪事喜辦，簽約賣台」。律師黃帝穎今（17）日痛批，國民黨完全唱和「中國外交部」，關稅如照妖鏡般逼「舔中內鬼」現形，不但崩潰怒罵政府，更惡意曲解關稅數據，操作成台灣喪事。

黃帝穎直言，台美關稅如照妖鏡逼舔中內鬼現形，而台灣喜事被中國操作成喪事。他指出，王鴻薇怒嗆，台灣15%關稅背後，失去的是整體未來與關鍵技術，事實跟數字擺在眼前「喪事喜辦，簽約賣台」；國民黨主席鄭麗文則嗆台美關稅是「不堪的談判結果」。

黃帝穎痛斥，國民黨主席及立委完全唱和「中國外交部」對台美關稅降為15%怒嗆「堅決反對」的立場。而台美關稅如照妖鏡逼舔中內鬼現形，台灣一天不比照中國47%高關稅，舔中內鬼就不會罷手。他也表示，舔中政客謀求政治私利已凌駕產業競爭力與國家利益，美台關稅與日韓、歐盟齊平且條件優於日韓，中國外交部及國民黨怒罵台灣政府，是因無法害台比照中國47%高關稅而氣急敗壞？

黃帝穎強調，台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文之流的中國人定調，台灣不是中國的47%。他指出，在條件上，台灣投資美國金額2500億元，低於日本的5500億、南韓3500+1500億，尤其台灣2500億元為企業自主投資，且未設期限，條件明顯優於日韓。「舔中內鬼崩潰怒罵政府，更惡意曲解關稅數據，操作成台灣喪事」。

