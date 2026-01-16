關稅15％「與日韓齊平」藍營仍跳針台灣被賣 康仁俊開罵：那個叫講X話

政治中心／綜合報導

美國對台關稅稅率終於出爐，確定為15％且不疊加，與日本、韓國一致，相關話題持續受到討論。今（16）日資深媒體人康仁俊於三立政論《前進新台灣》中解析相關議題。反問頻頻唱衰的藍營，「那你們有更好的方法嗎？」不管聽到什麼消息都在那好擔心好害怕，這些真的都叫做廢話。

康仁俊表示，你今天說你要擔憂？你有提出更好的方法嗎？現在總預算內有多少東西，其實是會對產業有幫助的，你們連看都不看、你們連審都不審！現在只要有任何一個訊息，你就覺得這個是危險的、是擔憂的，你們好擔心喔...。康仁俊直言「所以呢？我真的覺得那個就叫做廢話」。

康仁俊解析關稅議題。（圖／前進新台灣）

針對藍營總總政治攻擊，康仁俊戳破，除了這些罵來罵去的之外，就一直在講掏空。「去看一下你們很喜歡看的報紙，看魏哲家談些什麼，我不需要花時間在這裡念給你們國民黨聽，我相信每天早上報紙都擺在你前面，談參的資料也擺在你前面，你選擇一直不看，然後出來講說，『政府就是賣掉了、賣掉了』」。

拆解藍營的賣掉說，康仁俊以日前助理費爭議反酸，生意人很簡單啦，殺頭生意有人做，國民黨這些朋友們都很聰明，不會去做賠錢生意，都知道今天助理費要放口袋裡。為什麼？因為這不是賠錢生意，這是賺錢的生意，連你們都懂這道理，企業們會不懂嗎？

