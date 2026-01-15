關稅25％！半導體232條款上路 李淳：台灣輸美70％產品恐受影響

前駐歐盟代表李淳認為，台灣7成輸美產品可能受到232條款衝擊。資料照，廖瑞祥攝



美國總統川普14日宣布半導體232關稅將於15日凌晨上路，將對部分半導體產品課徵25％關稅，中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳今（1/15）表示，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，因為台灣有高達70％的高科技產品會受到232條款的影響。

國策研究院今天舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，李淳提到，白宮公布232條款之後，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，因為對等關稅只適用台灣30％輸美的產品，另70％出口到美國的產品屬於高科技產品，沒有繳對等關稅，最擔心的是232條款。

李淳提到，台灣是否在過去半年，藉由對等關稅談判，同步進行232條款談判、談判結果為何，這幾天可能陸續會有消息出來。如果按照總統府、行政院和經貿辦的說法，跟美國的232條款談判應該有爭取到所有夥伴裡最好的待遇，「就讓我們拭目以待」。

李淳強調，其他國家是等川普簽好行政命令再談232條款，台灣的出口結構和其他國家不大一樣，一定要把涵蓋7成出口產品的232條款先談，看是否可以爭取到全世界最優惠的條件。

