關穎四年連生3胎身體被消耗！ 大談劈腿嘆「人很複雜」感情觀全說了
四季線上／陳軒泓 報導
藝人關穎與YouTuber理科太太攜手合作Podcast節目，鎖定女生避之唯恐不及的變老與更年期話題，兩人作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》讓唐綺陽十分好奇，看似風格迥異的兩人，究竟怎麼湊在一起？理科太太說：「很多人聊青春期，因為青春就是浪漫的，但更年期就是大家不想討論的，所以我覺得把它講出來很好，加上私下聊天時發現關穎講話直，因此找了關穎來合作。」
關穎不避諱談自己對變老的接受度，她坦言連續4年生三胎、高齡產婦、身體被小孩消耗很多，身心靈一度覺得不開心，剛好這期間沒什麼工作邀約，就答應了這個合作。有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。
唐綺陽透露自己有聽節目，發現關穎在其中分享「可以劈腿」論，關穎解釋：「因為我們經常道德要求別人，請你好好結束一段感情再開始下一段，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」
