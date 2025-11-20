關穎四年連生3胎身體被消耗！ 大談劈腿嘆「人很複雜」感情觀全說了

四季線上／陳軒泓 報導

藝人關穎與YouTuber理科太太攜手合作Podcast節目，鎖定女生避之唯恐不及的變老與更年期話題，兩人作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》讓唐綺陽十分好奇，看似風格迥異的兩人，究竟怎麼湊在一起？理科太太說：「很多人聊青春期，因為青春就是浪漫的，但更年期就是大家不想討論的，所以我覺得把它講出來很好，加上私下聊天時發現關穎講話直，因此找了關穎來合作。」

理科太太（左1）、關穎（左2）上唐綺陽節目（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

關穎不避諱談自己對變老的接受度，她坦言連續4年生三胎、高齡產婦、身體被小孩消耗很多，身心靈一度覺得不開心，剛好這期間沒什麼工作邀約，就答應了這個合作。有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。

廣告 廣告

關穎不避談變老話題，坦言四年生3胎身心靈消耗大（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

唐綺陽透露自己有聽節目，發現關穎在其中分享「可以劈腿」論，關穎解釋：「因為我們經常道德要求別人，請你好好結束一段感情再開始下一段，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」

關穎曝感情觀，談論劈腿議題（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

【看更多】

劉品言女兒出生！ 甜蜜告白連晨翔「一直都在」 可愛Baby照曝光了

女星求子「肚皮狂插針」崩潰！ 好友竟推「胚胎包餃」吃下肚震驚眾人

梁靜茹首度戶外開唱吸5萬人！ 突喊「不唱情歌」罕吐心聲：希望給我答案

迎接人生新階段–更年期《醫學大聯盟》精選線上看

【FastTV飛速看】精彩節目不中斷👉點擊前往





更多四季線上報導

祖雄、佳娜《姊妹亮起來》揭跨國育兒觀！迎接二寶小男孩期待「坐月子」

熊熊《姊妹亮起來》豪砸5000美金選混血超模基因！借精生子：訂金不退

陳家逵《好運來》搶先殺青？無預警吐「18字心聲」曝戲份倒數！