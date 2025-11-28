關穎大爆邱澤「划酒拳超強」與許瑋甯是鄰居 賈永婕讚：太養眼的一對

記者趙浩雲／台北報導

邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，關穎、賈永婕等人都現身祝福，關穎爆料邱澤的「台灣拳」超強，獨孤求敗的她竟然輸給邱澤。

關穎表示很替他們開心，他們雙喜臨門已經早生貴子了，笑說新人很像漫畫走出來的劇男美女，是很養眼的一對，她透露自己家裡跟與小夫妻住很近，紅包和小朋友的禮物都已經送到他們家中了。

關穎、賈永婕現身許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

談到兩人的緣分，關穎透露她先認識許瑋甯的媽媽，兩人也會一起聚餐，邱澤還是她「台灣拳」的最大對手，她笑說以前沒有人可以贏我台灣拳，但邱澤竟然能贏他，現在自己酒量已經不好了，現在都是拚出拳速度。

賈永婕獻上祝福。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

101董事長賈永婕與老公現身，大讚兩位是很養眼的一對，「他們已經早生貴子，太帥太美了！」禮金部分低調表示是心意，至於會不會把兩人名字打在101上以示祝福，她笑回「他們可以花錢來打，賈董一定願意！」

